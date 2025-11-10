Vystajluj sa (v) dobrom: Známe osobnosti spojili sily pre rodiny v núdzi

V Nivy centre v Bratislave sa 8. novembra konalo výnimočné podujatie, ktoré spojilo módu, empatiu a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Charitatívny bazár Vystajluj sa (v) dobrom, za ktorým stojí Odevná banka – projekt Nadácie pre deti Slovenska, prilákal množstvo ľudí, ktorí si prišli vybrať originálne kúsky od známych osobností a zároveň podporiť rodiny v núdzi. Partnerom projektu je JTI Slovak Republic a podujatie sa uskutočnilo s podporou Nivy centra.
Móda, ktorá pomáha
Na vešiakoch sa objavili šaty, kabáty či doplnky od známych tvárí – medzi nimi Petra Polnišová, Milan Ondrík, Dominika Morávková, Andrea Poláková, členovia skupiny Billy Barman či Oliver Oswald, ktorý podujatie podporil aj osobne. Návštevníkov potešilo aj hudobné vystúpenie The Curly Simona a Olivera Oswalda, ktoré dodalo bazáru príjemnú atmosféru a povzbudilo ľudí k pomoci.
„Každý človek by si mal pravidelne čistiť svoju karmu. Preto sa snažím pomáhať, ako sa len dá, a najmä projektom, ktorým verím. Tento projekt je skvelý v tom, že ľudia môžu prispieť, aj keď len tým, že prídu a kúpia si niečo, čo niekto iný daroval. Pomáhať tomu, kto si sám úplne nedokáže pomôcť, je podľa mňa najkrajšia myšlienka,“ povedal Oliver Oswald.
Odevná banka oslávila prvé výročie
Podľa Zuzany Horváthovej, PR manažérky Odevnej banky, bol nápad spojiť módu s dobročinnosťou prirodzeným krokom po roku fungovania:
„Náš nápad vznikol postupne v Odevnej banke, ktorá pred mesiacom oslávila svoje prvé narodeniny. Počas roka sme si uvedomili, že ľudia sú neuveriteľne štedrí – darujú nám množstvo pekného oblečenia, často úplne nového. A keďže sme nezisková organizácia, rozhodli sme sa tieto výnimočné kúsky využiť na získanie finančných prostriedkov pre ďalšie fungovanie a pomoc rodinám,“ vysvetlila.
Za prvý rok Odevná banka pomohla takmer 2 500 rodinám a rozposlala približne 10 000 balíkov oblečenia po celom Slovensku. Spolu sa vyzbieralo takmer 40 ton textilu, ktorý dostal druhú šancu a pomohol ľuďom v kríze. „Bohužiaľ, aj dnes sú rodiny, pre ktoré je problém zabezpečiť si základné odevy pre seba a deti. Preto sa snažíme našu činnosť rozvíjať ďalej,“ dodala Horváthová.
Partneri, ktorí veria v dobro
Silným partnerom projektu je JTI Slovak Republic, ktorý dlhodobo podporuje iniciatívy s dlhodobým spoločenským prínosom. „Podporujeme projekty, ktoré majú zmysel. Odevná banka je skvelým príkladom, ako sa dá pomoc premyslene a udržateľne rozvíjať. Za rok fungovania pomohla tisíckam rodín a recyklovala desiatky ton oblečenia. Preto chceme byť jej partnerom aj naďalej,“ uviedla Lýdia Valentová z JTI Slovak Republic.
Nemenej dôležitú úlohu zohralo Nivy centrum, ktoré podujatiu poskytlo priestor aj komunikačnú podporu. „S Nivami sme sa rozprávali o spolupráci už od začiatku. Ich tím od prvej chvíle chápal, aký význam má prepojenie módy a pomoci. Poskytli nám priestory aj promo podporu – a za to sme im nesmierne vďační,“ dodala Horváthová.
Vízia do budúcna
Odevná banka má ambiciózne plány – chce rozšíriť svoje kapacity a poskytnúť pracovné príležitosti ženám, ktoré sú samy v ťažkej situácii. „Naším cieľom je udržať chod Odevnej banky, nájsť väčšie priestory a jednorodičkám, ktoré u nás pracujú, ponúknuť plný úväzok. Zatiaľ to nebolo možné, no verím, že vďaka podujatiam ako toto sa nám to podarí,“ doplnila Horváthová.
Spájať sily má zmysel
Pre mnohých návštevníkov aj darcov bolo podujatie pripomienkou, že solidarita a vľúdnosť sú hodnoty, ktoré nás spájajú. „Prajem si, aby sa ľudia viac rešpektovali a mali radi. Vľúdnosť a ľudskosť nás nič nestoja, ale pritom robia krajší život nielen nám, ale aj ľuďom okolo nás,“ uzatvára Valentová z JTI Slovak Republic.
Podujatie Vystajluj sa (v) dobrom je dôkazom, že pomoc môže mať štýl. A že keď sa spoja ľudia, firmy a dobré srdcia, dokáže aj obyčajné tričko zmeniť život.