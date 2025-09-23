Vyššie odmeny či prístup na internet, koalícia podľa Dušenku zvýši komfort odsúdených a nemyslí na ich resocializáciu – VIDEO

Vládna koalícia chystá novelu zákona o výkone trestov odňatia slobody.
Tlačová konferencia hnutia Slovensko. Reprofoto: www.facebook.com
Vládna koalícia chystá novelu zákona o výkone trestov odňatia slobody, ktorej jediným cieľom je zvýšenie komfortu odsúdených osôb. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal opozičný poslanec Igor Dušenka (hnutie Slovensko) s tým, že desiatky opatrení obsiahnuté v novele sa vôbec netýkajú resocializácie odsúdených, ktorá mala byť nosnou témou novelizácie.

Z väzníc call centrá

Odsúdení do ústavov s maximálnym stupňom stráženia budú po novom podľa Dušenku môcť pracovať aj mimo ústavov. „Zároveň budú mať dovolený priamy kontakt s návštevami,“ uviedol Dušenka s tým, že väznice sa v podstate zmenia na call centrá.

Zvýši sa totiž čas, ktorí majú odsúdení pridelený na telefonovanie, a to šesťnásobne, pokiaľ ide o ich blízke osoby. „Dochádza k sedemnásobnému navýšeniu minút na telefonovanie s obhajcom,“ zdôraznil Dušenka.

Možnosť prístupu na internet

Koalícia tiež zvyšuje v priemere o 18 percent pracovnú odmenu pre odsúdených. Disciplinárna odmena sa zároveň zvýši zo 70 eur na 200 eur. Doba premlčania disciplinárnych deliktov sa zároveň zníži z 12 mesiacov na šesť mesiacov.

Zavádza sa odsúdeným možnosť prístupu na internet,“ povedal Dušenka s tým, že riaditeľ ústavu bude môcť odsúdeným povoliť prístup aj na iné stránky ako štátne weby. Poslanec tiež vysvetlil, že momentálne majú odsúdení povolené nakupovať v bufetoch v hodnote trojnásobku životného minima, čo je okolo 800 eur.

Po novom odsúdení budú môcť v týchto väzenských potravinách minúť 2 000 eur,“ vyhlásil Dušenka, že vreckové väzňov sa zvýši z 12 an 22 percent zárobku. Opozičný poslanec doplnil, že novela dokazuje, že vláda nemá žiadnu snahu resocializovať odsúdených.

