Francúzsko má nečakané zlato, domáci ragbyový tím triumfoval nad olympijskými kráľmi z Fidži

Sedmičkové ragby nemá vo Francúzsku zďaleka takú popularitu a výnimočný status ako klasické pätnástkové, ale po prvenstve domácich reprezentantov na OH 2024 sa to zrejme zmení.

Po finálovom triumfe 28:7 nad obhajcami zlatých medailí z Fidži sa takmer 70-tisícový športový stánok Stade de France v St. Dennis zmenil na javisko bezbrehých osláv športového úspechu. Organizátorská krajina sa dočkala prvej zlatej medaily na OH 2024 v športe, v ktorom to rozhodne nečakala.

Obrovské emócie

„Nemôžeme byť viac hrdí na to, ako sme to zvládli. Cítili sme, že nereprezentujeme len samých seba a naše ragby, ale celý francúzsky šport. Teraz prežívame obrovské emócie,“ uviedol francúzsky reprezentant Antoine Dupont, ktorý je kapitán francúzskej reprezentácie v pätnástkovom ragby.

Na jar tohto roku Dupont vynechal tradičný Turnaj šiestich národov, aby sa preorientoval na sedmičkovú verziu ragby. V tomto športe má vo Francúzsku odteraz status hrdinu.

„Fanúšikovia na Stade France sa od prvého súboja olympijského turnaja zameriavali najmä na Duponta, premávali sa v maskách s jeho tvárou a skandovali jeho meno. On sa im odvďačil vo finále najkrajším spôsobom,“ napísal denník L´Equipe, cituje z neho BBC Sport.

Favoriti turnaja

V sobotnom finále Francúzi po prvom polčase remizovali s favorizovanými Fidžijčanmi 7:7, ale potom vyslali do boja Duponta. Ako správny „playmaker“ rozhýbal hru domácich. Položil dve päťky a za stavu 21:7 pol minúty pred koncom bolo jasné, že ragbyové zlato sa po tretí raz za sebou nebude sťahovať do ostrovného štátu v Tichom oceáne, ale zostane u hlavného organizátora.

Čo sa Francúzom nepodarilo vlani na majstrovstvách sveta v tradičnom ragby (v domácom prostredí podľahli vo štvrťfinále neskoršiemu šampiónovi JAR), naplnili teraz do bodky v sedmičkovej verzii. Pritom v základnej skupine olympijského turnaja Francúzi podľahli Fidžijčanom 12:19 a z troch zápasov vyhrali iba jeden.

Získať striebro nie je nič zlé

Vo vyraďovacej časti sa „Les Bleus“ rozbehli víťazstvom nad Argentínčanmi (26:14), v semifinále prevýšili Juhoafričanov (19:5) a vo finále aj doterajších kráľov olympijského ragby z Fidži. „Je to senzačné, až neuveriteľné. Mesiace až roky tvrdej roboty sa vyplatili a potešili sme celé Francúzsko,“ doplnil Dupont.

Zdolaný finalista z Oceánie prehral vôbec prvý zápas od návratu ragby do programu OH v Riu de Janeiro 2016. Reprezentanti Fidži majú aktuálne na olympijských hrách zápasovú bilanciu 17:1. „Latku sme mali nastavenú veľmi vysoko, ale prehrať vo finále s výborným súperom nie je niečo, za čo by sme sa mali hanbiť. Získať striebro nie je nič zlé,“ uviedol tréner Fidži Osea Kolinisau.