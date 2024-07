Austrálsky cyklista podstúpil v Paríži operáciu brucha, počas olympijskej časovky prudko narazil na obrubník

Austrálsky cyklista Lucas Plapp podstúpil v parížskej nemocnici operáciu brucha po tom, ako spadol počas sobotňajšej olympijskej časovky na mokrých cestách. AusCycling, riadiaci orgán austrálskej cyklistiky, potvrdil, že Plapp sa podrobil zákroku v nedeľu ráno, no neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti.

Plapp bol medzi poslednými jazdcami, ktorí štartovali na 32,4-kilometrovej trati, a pri prvej časovej kontrole zaostával za vtedajším lídrom a neskorším bronzovým medailistom Woutom van Aertom len o dve sekundy. Keď však Plapp prišiel do technickejšej časti trate, jeho bicykel dostal šmyk a Plapp prudko narazil na obrubník. AusCycling uviedol, že Plapp bol po incidente pri vedomí a hýbal sa. Odniesli ho do tímového vozidla a odviezli do nemocnice na preventívne vyšetrenia, po ktorých nasledoval spomenutý chirurgický zákrok.

Dvadsaťtriročný Plapp, ktorý získal bronz na hrách v Tokiu ako súčasť austrálskeho stíhacieho tímu, je úradujúcim národným šampiónom v časovke a cestných pretekoch. Budúcu sobotu sa mal predstaviť v cestných olympijských pretekoch.