Dopyt po exotických miláčikoch zvýšil počet pašovaných divožijúcich zvierat na rekordnú úroveň

Dopyt po exotických domácich miláčikoch v roku 2025 prispel k rekordnému množstvu zadržaných pašovaných divožijúcich zvierat, informovala vo štvrtok medzinárodná policajná organizácia Interpol.
Podľa Interpolu bolo počas celosvetového zásahu zachytených takmer 30-tisíc živočíchov, pričom nelegálny obchod s voľne žijúcimi druhmi má hodnotu viac ako 17 miliárd eur ročne.
V rámci mesačnej operácie Thunder 2025, ktorá prebiehala od 15. septembra v 134 krajinách, úrady zadržali 6 160 vtákov, 2 040 korytnačiek, 1 150 plazov, 208 primátov, 46 šupinavcov, 10 veľkých mačiek a ďalších 19 415 živočíchov. Zadržaných bolo približne 1 100 podozrivých.
Celosvetová akcia viedla k zadržaniu tisícov ohrozených zvierat, zhabali korytnačky aj opice
„Hoci počet zadržaných živých zvierat dosiahol tohto roku rekordnú výšku, väčšinu nelegálneho obchodu s divokými zvieratami tvoria časti ich tiel a výrobky z nich, ktoré sa často používajú v tradičnej medicíne alebo ako gastronomické pochúťky,“ uviedla policajná agentúra.
Interpol v tejto súvislosti upozornil aj na rastúci obchod s mäsom divožijúcich zvierat. Belgicko zachytilo „mäso primátov“, Keňa zhabala viac ako 400 kilogramov žirafieho mäsa a Tanzánia zaistila mäso a kože zebier a antilop v hodnote 10 tisíc dolárov. Celkovo bolo celosvetovo zadržaných 5,8 tony takéhoto mäsa.
Zásah viedol aj k zadržaniu približne 32 tisíc metrov kubických nelegálne vyťaženého dreva. Podľa Interpolu tvorí nelegálna ťažba 15 až 30 % svetového obchodu s drevom.