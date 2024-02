Výnimočná premiéra filmu Tancuj Matylda. Novinku prišiel na Slovensko predstaviť aj Karel Roden

Karel Roden bezpochyby patrí k najtalentovanejším a najpopulárnejším českým hereckým osobnostiam a ako jednému z mála domácich hercov sa mu podarilo naplno preraziť v zahraničí. Na konte má neuveriteľné množstvo výrazných hereckých úloh aj viacero ocenení, a to napriek tomu, že na svojej popularite na prvý pohľad nijako aktívne nepracuje. Je známy tým, že takmer vôbec neposkytuje rozhovory a nezvykne sa zúčastňovať ani na propagačných akciách k svojim projektom. V prípade filmovej novinky Tancuj Matylda však urobil výnimku a osobne zavítal do Bratislavy, aby snímku predstavil prvým slovenským divákom.

Tancuj Matylda rozpráva príbeh jednej rodiny, v ktorej zamieša karty Alzheimerova choroba. Hlavným hrdinom je citovo uzavretý Karel (Karel Roden), ktorý žije vo svete poriadku a prísnych pravidiel. Svoju extrovertnú a bohémsku matku Matyldu (Regina Rázlová), bývalú barovú speváčku, navštevuje viac-menej z povinnosti. Keď Matylda nečakane príde o byt, Karlovi nezostáva nič iné, ako sa jej ujať. Ich spolužitie je však pre neho katastrofou. Najmä keď vyjde najavo, že jeho mama je v počiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby. Ako jedno z riešení sa ponúka, že sa o svojráznu babičku postará Karlov syn Pavel (Antonio Šoposki), nezodpovedný vetroplach, ktorý pohŕda otcovou prácou exekútora. Spolužitie troch rozdielnych temperamentov z rôznych generácií v spoločnej domácnosti prináša množstvo humorných momentov, ktoré s postupujúcimi príznakmi choroby dostávajú skôr tragikomický nádych. Zdanlivo bezvýchodisková situácia obráti tejto rodine život naruby, no tým, že sa nevzdávajú, urobia niečo dôležité nielen pre Matyldu, ale aj pre seba.

Silná téma filmu inšpirovaného skutočným životom producentky a autorky scenára Nataše Slavíkovej u Karla Rodena výrazne zarezonovala a napriek pracovnej vyťaženosti rolu zobral. „Páčil sa mi scenár a postava Karla bola zaujímavá. Musím tej úlohe uveriť a potom sa tým nechám unášať. Ak je postava dobre napísaná, tak to celé nejakým spôsobom zapadne do seba. Vďaka svojim skúsenostiam a empatii potom vo filme konám tak, ako by som asi konal ja, bez ohľadu na to, akú postavu hrám. Imponovalo mi aj to, že tvorcovia si stáli za tým, že budem hrať hlavnú úlohu a počkali si na mňa,“ hovorí o svojom účinkovaní vo filme Tancuj Matylda uznávaný český herec.

Jeho ponorenie sa do postavy ocenili aj kritici a za úlohu exekútora Karla si Karel Roden prednedávnom odniesol Cenu českej filmovej kritiky v kategórii najlepší herec.

Spoločne s Karlom Rodenom prišli film na Slovensku uviesť režisér Petr Slavík a producentka Nataša Slavíková, ktorí sa spoločne podieľali aj na scenári. Ten bol totiž inšpirovaný životnou situáciou, v ktorej sa sami ocitli. „Nápad na film Tancuj, Matylda vznikol pred viac ako siedmimi rokmi, ešte počas života mojej matky, ktorá trpela Alzheimerovou chorobou. Starostlivosť o ňu prinášala aj mnohé humorné či tragikomické situácie. Mama nechcela ísť do ústavu a ja som musela otcovi sľúbiť, že ju tam nedám. Netušila som, čo tento sľub bude pre mňa znamenať. Za jeho splnenie vďačím okrem iného podmienkam, ktoré mi túto domácu starostlivosť umožnili, a svojim dvom synom. Napriek mnohým ťažkým situáciám to našu rodinu zblížilo,“ uviedla Nataša Slavíková.

V slávnostnej delegácii nechýbala ani slovenská herečka Zuzana Kanócz, ktorá si vo filme Tancuj Matylda zahrala dôležitú úlohu Karlovej partnerky Lucie. Prvých slovenských divákov pozdravili aj herci vo vedľajších úlohách Lucia Fričová a Ivan Ostrochovský a slovenskí koproducenti filmu Zuzana Piussi a Vít Janeček.

Na film, ktorý sa u našich západných susedov stretol s nadšeným ohlasom divákov i kritikov, boli zvedavé aj viaceré známe tváre zo slovenského šoubiznisu. Tragikomédiu Tancuj Matylda si na premiére prišli pozrieť napríklad herečky Lívia Bielovič, Eva Mores, herci Ivo Gogál, Peter Kadlečík, speváčky Natália Hatalová, Stefi, alias Štefánia Šalatová, či naša mladá spevácka nádej Sarah C, ktorej sa nedávno podarilo dostať na slávnostné odovzdávanie cien Grammy, režisér Miro Drobný, Jozef Oklamčák a ďalší. Slovenskí diváci si film budú môcť vychutnať v kinách od 22. februára.

Koproducentmi filmu Tancuj Matylda sú Česká televízia (kreatívny producent Jaroslav Sedláček), Virusfilm, RTVS a i/o post. Snímku podporili Státní fond kinematografie, slovenský Audiovizuálny fond, Plzeňský kraj a Nadácia mesta Bratislavy. Dramaturgmi filmu sú Martin Ryšavý, Martin Daniel, Zuzana Piussi a Benjamin Slavík.

