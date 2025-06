Výmenou za bezpečnostné záruky by 43 % Ukrajincov akceptovalo ruskú okupáciu časti území

Akceptovať faktickú ruskú okupáciu niektorých ukrajinských území bez právneho uznania by bolo ochotných 43 percent Ukrajincov. Podmienkou by však bolo poskytnutie bezpečnostných záruk. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS).

Ukrajinci sú však dôrazne proti oficiálnemu uznaniu okupácie alebo odovzdaniu ukrajinských území pod ruskú kontrolu. „Ak sa pýtame na oficiálne uznanie určitých území za súčasť Ruska, tak veľká väčšina (68 %) je proti,“ uviedol KIIS.

Prieskum inštitút uskutočnil na vzorke 2 004 respondentov od 15. mája do 3. júna tohto roka.