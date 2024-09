Vykurované skleníky umožňujú pestovať jahody takmer celý rok

Z malej farmy v obci Bruty sa za posledné roky stal priekopník v oblasti inovácií v poľnohospodárstve. Vďaka moderným technológiám, ako sú vykurované skleníky a unikátne podmienky pre rast rastlín, sa podarilo zabezpečiť celoročnú produkciu čerstvých jahôd. Tento spôsob pestovania umožňuje nielen stabilnú úrodu aj mimo sezóny, ale aj najvyššiu kvalitu ovocia. Prepojenie tradičných farmárskych skúseností s novými technologickými prístupmi je odpoveďou na výzvy dnešného poľnohospodárstva a zárukou pre udržateľnú budúcnosť.

Pôvodne farma začínala s jedným hektárom skleníkov, kde sa pestovali iba paradajky. Dnes už sa rozprestiera na desiatich hektároch krytých plôch, kde sa pestujú paradajky aj jahody. Postupne však farmári začali experimentovať s inými plodinami, čo ich priviedlo k nápadu pestovať jahody. „Začínali sme s paradajkami, ale chceli sme sa posunúť ďalej a využiť potenciál celoročného pestovania,“ hovorí farmár z družstva Ovozela Peter Kelemen. Dnes už farma je známa svojou inovatívnou produkciou jahôd a paradajok dostupných takmer po celý rok.

Foto: Farma Beri

Výhody pestovania jahôd v skleníku

Pestovanie jahôd v skleníku má pre farmu jasné výhody oproti tradičnému pestovaniu na poli. „Vďaka kontrolovanému prostrediu môžeme zaručiť optimálne podmienky pre rast počas celého roka, bez ohľadu na počasie,“ vysvetľuje Peter Kelemen. Skleníky chránia jahody pred nepriaznivými vplyvmi, ako sú mrazy, silné dažde či škodcovia, čo by na poli mohlo výrazne ovplyvniť úrodu. Okrem toho, pestovanie v skleníkoch nám umožňuje presne regulovať teplotu, vlhkosť a zavlažovanie, čo vedie k vyššej kvalite plodov a stabilnej produkcii.

Foto: Farma Beri

Cyklus pestovania jahôd

Jahody na farme sa vysádzajú v dvoch cykloch – jeden v zime a druhý cez leto. Vykurované skleníky im zabezpečujú ideálne prostredie na rast, pričom teplé dni a chladnejšie noci vytvárajú podmienky, ktoré sú pre jahody kľúčové. „Je pre nás dôležité, aby mali jahody optimálne podmienky na rast – od správnej teploty až po biologickú ochranu proti škodcom,“ vysvetľuje Peter Kelemen. Opeľovanie zabezpečujú čmeliaky a na ochranu pred škodcami sa používa výlučne biologická ochrana. Rastliny sú vysádzané do rašeliny a pestované v kvetináčoch vo výške očí, čo uľahčuje ručný zber. Tým, že jahody neprichádzajú do kontaktu so zemou, predchádza sa vzniku plesní, čo výrazne zvyšuje ich kvalitu a trvanlivosť.

Foto: Farma Beri

Ručný zber a lokálna distribúcia

Zber jahôd prebieha výlučne ručne, čo zaručuje šetrné zaobchádzanie a tiež kontrolu každého plodu. Jahody sa okamžite ukladajú do vaničiek, ktoré sú následne zabalené a pripravené na distribúciu do obchodných reťazcov. „Naša produkcia je určená výhradne pre slovenský trh, čo znamená, že zákazníci dostanú jahody, ktoré neprecestovali tisíce kilometrov,“ hovorí Peter Kelemen. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť, že plody sú zbierané až vtedy, keď sú úplne dozreté, čo zaručuje ich špičkovú kvalitu a plnú chuť.

Ovozela je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkujeme viacero druhov od malých cherry rajčín až po veľké klasické paradajky. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P. Je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.

Foto: Farma Beri

„Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.“

