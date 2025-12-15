Výkonná riaditeľka britského Oxfamu odchádza po obvineniach z údajného šikanovania

Výkonná riaditeľka britskej charitatívnej organizácie Oxfam Halima Begumová prišla o svoju funkciu po tom, ako zamestnanci vyjadrili vážne obavy o vedenie organizácie, potvrdil v pondelok hovorca organizácie.
Odchod Begumovej po menej ako dvoch rokoch je ďalšou ranou pre charitu, ktorá bola v poslednom čase poznačená viacerými škandálmi.
Atmosféra strachu
Begumová bola za šéfku britskej pobočky medzinárodnej organizácie Oxfam International vymenovaná v roku 2023 a do funkcie nastúpila v marci 2024. Podľa denníka The Times bola odvolaná po obvineniach zo šikanovania v liste správnej rade, ktorý podpísalo takmer 70 zamestnancov a v ktorom opisovali „atmosféru strachu“ v organizácii pod jej vedením.
Externé hodnotenie odhalilo vážne problémy v správaní výkonnej riaditeľky, na základe ktorých správna rada v piatok rozhodla o jej odvolaní.
Predchádzajúce škandály
V roku 2018 bol bývalý šéf Oxfamu Mark Goldring odvolaný po tom, ako sa zistilo, že humanitní pracovníci organizácie pôsobiaci na Haiti po zemetrasení v roku 2010 využívali služby miestnych sexuálnych pracovníčok. Britská vláda zastavila financovanie Oxfamu v roku 2021, keď organizácia odvolala svojich pracovníkov v Demokratickej republike Kongo po obvineniach z nevhodného sexuálneho správania a šikanovania.