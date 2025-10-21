Výhodné nákupy pre verných fanúšikov: oc tehelko prináša dlhodobé zľavy pre milovníkov domáceho futbalu

Práve držiteľom permanentiek v rámci sezóny 2025/26 je venovaná ponuka zliav na pestrý sortiment a služby v rámci novej, športovo-nákupnej destinácie v hlavnom meste – oc tehelko, nachádzajúcej sa iba pár krokov od Národného futbalového štadióna. Športovo ladené centrum tak prepája športový zážitok s tým nákupným, a prináša dlhodobý koncept zvýhodnených nákupov pre pravidelných návštevníkov štadióna na Tehelnom poli.
Nové obchodné centrum v rámci hlavného mesta, nachádzajúce sa iba pár metrov od Národného futbalového štadióna, tak prichádza s ponukou atraktívnych zliav platných nielen v rámci vybraných nákupných dní či sezónnych výpredajov.
Prináša dlhodobý koncept výhodného nákupu v úzkom napojení na fanúšikov futbalových zápasov na Tehelnom poli. „Teší nás, že sme v spolupráci s našimi vybranými prevádzkami pripravili dlhodobú ponuku zvýhodnených nákupov pre verných návštevníkov Národného futbalového štadióna. Už samotná poloha nášho obchodného centra naznačuje, že sme so štadiónom na Tehelnom poli neodmysliteľne spojení. Zároveň vnímame vzájomné prepojenie aj čo sa týka samotných návštevníkov, ktorí sa častokrát prelínajú. Radi by sme ich preto za vernosť odmenili, a ponúkli tak všetkým držiteľom ŠK Slovan permanentiek v sezóne 2025/26 zvýhodnené nákupy, ktoré potešia ich aj celú rodinu. Zároveň, aj týmto spôsobom podčiarkujeme našu profiláciu v podobe športovo-nákupnej destinácie v hlavnom meste,“ informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Ako lákavé zľavy uplatniť?
Pre uplatnenie jednej či viacerých atraktívnych zliav v rámci prevádzok, nachádzajúcich sa v oc tehelko, stačí dodržať jednoduchý postup: pri návšteve vybranej prevádzky sa je potrebné preukázať platnou permanentkou ŠK Slovan 2025/26 (na pokladni či v rámci priestorov predajne). Z dôvodu overenia totožnosti môže byť požadované preukázať sa aj dokladom totožnosti. Následne si stačí už len vybrať z ponúkaného sortimentu tovaru a služieb.
Zľavy na pestrý sortiment produktov a služieb i dobrého jedla
Lákavé zľavy si tak môžete uplatniť napríklad v prípade prevádzok zameraných na starostlivosť o celkovú vizáž a cvičenie. Na výber sa ponúka napríklad: zľava vo výške 20% na všetky služby a produkty v rámci prevádzky Barbershop Cut ‚N‘ Shave, 20% zľava na mesačnú permanentku v rámci prevádzky New Level Fitness 77, ale aj 15% zľava na všetky procedúry v Beauty Palace Bratislava.
Na svoje si prídu aj milovníci dobrého jedla. Teraz ci ho všetci držitelia futbalovej permanentky môžu v oc tehelko dopriať za zvýhodnenú cenu. Napríklad, výbornú pizzu podľa vlastného výberu si môžu objednať v prevádzke Pizza Forza až s 30-percentnou zľavou, nielen kvalitný street food zase v Blue Champs s 10% zľavou na celý stôl a kvalitnú kávu si zase môžu dopriať pri návšteve Fredie I’m Ready, teraz s ponúkanou zľavou 15% na kávové nápoje.
Ponuka zliav ale ani tu nekončí. Zľavnený nákup na „permanentkárov” čaká aj v prevádzke: Florabel (20% zľava na kytice a boxy), DG Nutrinion (15% zľava na všetky produkty) či v obchode Catus (zľava 10% na všetky produkty). Kompletný zoznam zapojených prevádzok a ponúkaných zliav, ako aj podmienky ich uplatnenia, nájdete aj TU.
Spestrite si jeseň výhodnými nákupmi. Navštívte oc tehelko, športovo-nákupnú destináciu hlavného mesta, ktorá sa nachádza iba pár krokov od štadióna na Tehelnom poli a užívajte si jesenné nákupy či starostlivosť o seba za zvýhodnené ceny.
Informačný servis