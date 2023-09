Vychádza trailer k novej slovenskej rozprávke Tonko, Slávka a kúzelné svetlo

9. novembra príde do slovenských kín animovaný film o unikátnom hrdinovi, jedenásťročnom Tonkovi, ktorý má jedinečnú vlastnosť – od narodenia svieti. Všetok čas trávi doma vo svojom vankúšovom bunkri a tajne sníva o tom, že bude mať kamaráta. Pár dní pred Vianocami sa do jeho domu nasťahuje tajuplná Slávka, ktorá mu obráti svet naruby. Spolu sa vydávajú na dobrodružné pátranie po pôvode záhadných chumáčikov tmy, ktoré vysávajú z ich domu slnečný svit.

V slovenskom znení sa v rozprávke objaví Juraj Kemka v úlohe Tatinka Šímu, Petra Polnišová ako Maminka Šímová, ďalším postavám prepožičali svoj hlas Soňa Norisová, Peter Bebjak či Zuzana Kronerová. Spolu s filmom vyjde aj rovnomenná kniha od autorky filmu a víťazky Magnesia litera 2023 za literatúru pre deti a mládež Jany Šrámkovej s ilustráciami Filipa Pošivača.

Režisér filmu Filip Pošivač je hlavný výtvarník známeho animovaného seriálu Maškrtné medvedie príbehy, ktorý si našiel obľubu aj u slovenských divákov. Spolupracoval so štúdiom Hafanfilm, kde sa v rámci výtvarnej spolupráce podieľal na filme Malá z rybárny. V jeho réžii vznikol film Až po uši v machu a seriál Živo z machu. Venuje sa tiež knižnej ilustrácii, za ktorú získal aj niektoré významné české ocenenia. Medzi jeho najlepšie knihy patrí KUBA TUBA TAUBAHN, za ktorú získal cenu Zlatá Stuha a tento rok bol zapísaný na medzinárodnú čestnú listinu IBBY – International Board on Book for Young People. Za film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo získal Cenu poroty „Contrechamp“ na najväčšom festivale animovaných filmov v Annecy.

Film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo vznikol v česko–slovensko-maďarskej koprodukcii. Produkujú ho filmové spoločnosti nutprodukcia a nuprodukce. Jeho koproducentmi sú RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, Česká televize, Kouzelná animace a Filmfabriq. Film finančne podporili Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Eurimages, Creative Europe MEDIA, Maďarský národný filmový inštitút a Zlínský kraj.

Svetovú premiéru mal film na 63. ročníku Zlínskeho filmového festivalu, najstaršieho festivalu pre deti a mládež na svete. Slovenskú premiéru mal v rámci medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Do slovenských kín ho 9.novembra prinesie distribučná spoločnosť Continental film. Vydavateľstvo BRAK prinesie slovenské znenie rovnomennej rozprávkovej knihy.

