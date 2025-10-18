Výbuch v ruskej chemičke vyrábajúcej muníciu zabil troch ľudí

Ďalších päť ľudí bolo zranených a hospitalizovaných. Dvaja z nich sú vo vážnom stave.
Výbuch v chemickom závode na juhu Ruska zabil troch ľudí, oznámil v sobotu regionálny gubernátor bez toho, aby uviedol príčinu výbuchu.

Závod Avangard v regióne Baškirsko vyrába zbrane a muníciu pre ruskú vojnu na Ukrajine, informovali ruské médiá. Miestny gubernátor Radij Chabirov na Telegrame uviedol, že „dosť silný výbuch zničil jednu z budov“ v areáli chemického závodu a zabil tri ženy. Ďalších päť ľudí bolo podľa jeho slov zranených a hospitalizovaných. Dvaja z nich sú vo vážnom stave.

Závod „vykonáva dôležitú štátom nariadenú misiu“ a „manipuluje s výbušnými materiálmi“, povedal Chabirov. Dodal, že príčinu výbuchu posudzujú odborníci.

