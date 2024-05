Výbuch otriasol vojenskou akadémiou v ruskom Petrohrade, sedem ľudí bolo zranených (video)

Vojenskou akadémiou v ruskom Petrohrade v piatok otriasol výbuch, ktorý zranil sedem vojakov. Za explóziou je podľa armády munícia z druhej svetovej vojny. Stav zranených bezprostredne neoznámili.

⚡️⚡️⚡️ Large explosion at the St Petersburg, Russia Military Academy as it was hit by 🇺🇦 drones. It appears a weapons cache may have exploded, too.

The fatalism of Russian military life: At home or in Ukraine – you end up kicking-the-bucket in some sort of an explosion. pic.twitter.com/zkCQmwDL8v

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 17, 2024