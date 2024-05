Väčšina Rusov by podporila ukončenie vojny „tento týždeň“, ale iba pod podmienkou ponechania si okupovaných území

Väčšina obyvateľov Ruska by okamžite podporila ukončenie vojny na Ukrajine, ale iba v prípade, že by okupované územia neboli vrátené Ukrajine. Ako referuje web news.sky.com, vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila ruská nezávislá agentúra Levada Center.

Zatiaľ čo 71 % by podporilo ukončenie vojny „tento týždeň“, toto číslo kleslo až na 30 %, ak by podmienkou mieru bolo vrátenie okupovaných ukrajinských území.

Podľa Levada Center podpora ruskej armády zostáva približne na úrovni 75 %, pričom ju pravdepodobne podporujú hlavne starší respondenti. Putina údajne podporuje 82 % ruských občanov.

Zdá sa však, že ľudia vo veku od 18 do 24 rokov menej pravdepodobne podporujú súčasného ruského vodcu, pričom až 77 % neschvaľuje jeho aktivity vo funkcii prezidenta.