Najväčší ruský ropný terminál pozastavil prevádzku po útoku ukrajinských dronov

Drony Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) v noci na piatok zasiahli ruský prístav Primorsk, ktorý je najväčším ropným terminálom Ruska pri Baltskom mori. Uviedol to pre spravodajský web Kyiv Independent zdroj z SBU.
Útok ukrajinských dronov spôsobil požiar na jednej z lodí aj v čerpacej stanici, čo viedlo k zastaveniu prepravy ropy. Podľa odhadov by to mohlo Rusko stáť až 41 miliónov dolárov (približne 34,85 milióna eur) denne.
Primorsk, ktorý leží v Leningradskej oblasti, je kľúčovým uzlom ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií. Cez prístav ročne prejde približne 60 miliónov ton ropy, čo Rusku prináša okolo 15 miliárd dolárov (približne 12,75 miliardy eur), dodal zdroj.
Drony SBU úspešne zasiahli aj tri čerpacie stanice, ktoré sú súčasťou potrubného systému dopravujúceho ropu do prístavného terminálu Usť-Luga v Leningradskej oblasti.
Primorsk sa nachádza asi 100 kilometrov od Petrohradu a viac ako 900 kilometrov severne od ukrajinskej hranice.