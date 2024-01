Pri výbere termínu prezidentských volieb som musel vziať do úvahy dve veci, vysvetľuje Pellegrini

Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) pri výbere termínu prezidentských volieb musel vziať do úvahy dve veci.

Dôležitým faktorom sú prázdniny

Ako uviedol na tlačovom brífingu v Košiciach po stretnutí s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom, išlo jednak o prázdniny, ktoré sa pred tým uskutočnia v jednotlivých krajoch.

„To sú tri týždne, keď tretina Slovenska má prázdniny a pravdepodobne ich trávi mimo územia, alebo nie v mieste svojho bydliska,“ vysvetľoval. Dodal, že potom je Veľká noc, no blížia sa aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré by mali byť v júni, a kde už v apríli, či ešte pred tým, začínajú plynúť niektoré lehoty na podávanie určitých vecí.

Termíny volieb sú známe

„Takže, aby som nezaťažil štátne orgány dvakrát, alebo paralelne, aj s voľbou prezidenta, a zároveň už s aktivitami, ktoré súvisia s voľbami do Európskeho parlamentu, rozhodol som sa využiť termín 23. marec a 6. apríl,“ ozrejmil svoje rozhodnutie o vyhlásení termínu prezidentských volieb.

Pellegrini si nemyslí, že dané termíny nejako kolidujú s Veľkou nocou (tohtoročná Veľkonočná nedeľa pripadá na 31. marec, čiže na víkend medzi termínom prvého kola prezidentských volieb a predpokladaným termínom druhého kola týchto volieb – pozn. SITA). Sviatky podľa neho nemajú čo ovplyvniť. „Nie je v tom žiaden účel, ani nič. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku a je to fajn,“ dodal.