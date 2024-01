Pellegrini dostane od mimovládok valec a 38-tisíc podpisov, poukazujú aj na umiestnenie Slovenska v rebríčkoch

aktualizované 10. januára, 11:59

Mimovládne organizácie Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a INEKO v stredu odovzdajú predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) petíciu s 38-tisíc podpismi proti prijímaniu zásadných zmien v oblasti trestného práva v skrátenom legislatívnom konaní.

Ako informovali v stredu na brífingu pred parlamentom, Pellegriniho chcú požiadať, aby zastavil valcovanie legislatívneho procesu. Nesú mu preto aj symbolický hračkársky valec.

„Kým v iných vyspelých demokratických krajinám diskusia o takých dôležitých témach, ako je trestná polícia alebo zmeny v justičnom systéme, trvajú aj mesiace, na Slovensku sa to deje narýchlo a bez potrebnej širšej diskusie odborníkov,“ povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Výzvu doručili aj europoslancom

Mimovládky kritizujú plánované rušenie špeciálnej prokuratúry, zúženie právomocí Úradu na ochranu oznamovateľov, prijímanie zásadných zmien v zrýchlenom konaní a netransparentné výberové konania. Poukazujú na to, že všetky tieto kroky vlády Roberta Fica významne ohrozujú stabilitu demokracie a právneho štátu na Slovensku.

Zdôrazňujú, že nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Potrebné je pripraviť štandardné medzirezortné pripomienkové konanie, vláda ho však chce obísť. Navrhované zákony si podľa nich vyžadujú širokú odbornú aj verejnú diskusiu, keďže vážnym spôsobom zasiahnu celú spoločnosť.

„Podstatným spôsobom sa mení stíhanie a trestné sadzby pri korupčných trestných činoch. Ak spôsobíte škodu alebo ponúknete úplatok až do výšky 700-tisíc eur, tak najvyššia sadzba je tri alebo štyri roky, ale môžete skončiť len s podmienkou,“ podčiarkla riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. V decembri túto výzvu doručili poslancom Európskemu parlamentu aj Európskej komisii.

Slovensko na chvostoch rebríčkov

Organizácia Transparency International Slovensko vyvracia argument vlády, že je potrebné odľahčiť preplnené väznice. Zdôrazňuje, že trend naplnenosti väzníc je už roky klesajúci.

Aktuálne máme najmenej väzňov od roku 2010. Ročne nastupuje do väzníc zhruba 5 500 väzňov. „Z toho je však len päť trestov za korupciu a asi 45 za veľkú ekonomickú trestnú činnosť, čiže ak znížime trestné sadzby za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť, vôbec to nepomôže preplneným väzniciam,“ uviedla Martina Hilbertová z Transparency International Slovensko. Naplnenosť väzníc je od 52 do 96 percent.

Riaditeľ INEKO Dušan Zachar poukázal na to, že Slovensko sa dlhodobo ocitá na chvostoch európskych rebríčkov vo vymožiteľnosti spravodlivosti a práva, ako aj dôvery v rôzne inštitúcie a štát.

„Opatrenia, ktoré navrhuje vláda, ako je radikálne zjemnenie trestov za korupčné trestné činy, navrátenie systému ,našich ľudí‘, výberové konania bez verejného vypočutia, oslabovanie nezávislosti verejných dohľadových, regulačných inštitúcií – to všetko nahráva proti tomu, aby sme trajektóriu zlého postavenia Slovenska v medzinárodných porovnaniach zvrátili,“ skonštatoval.