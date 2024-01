Pellegriniho mrzí, že sa o rozhodnutí Čaputovej vystúpiť v NR SR nedozvedel priamo od nej, stačilo len dvihnúť telefón (video)

Predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) mrzí, že sa o rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej požiadať o vystúpenie v NR SR k balíku zákonov v oblasti trestného práva, musel dozvedieť cez tlačové oddelenie prezidentského paláca.

Stačilo zdvihnúť telefón

Uviedol to pre médiá na tlačovom brífingu v Košiciach po stretnutí s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom. Pellegrini je toho názoru, že stačilo zdvihnúť telefón, keďže s prezidentkou si v prípade potreby zvyknú písať či telefonovať.

„V tomto prípade to urobila takto, ale v poriadku, keď sa takto rozhodla, tak to tak bude,“ povedal a pripomenul, že hlava štátu má v zmysle rokovacieho poriadku a zákona nárok kedykoľvek vystúpiť v NR SR.

„Keď požiada a podá konkrétny termín, my jej samozrejme vyhovieme a pani prezidentka môže do národnej rady prísť a vystúpiť,“ dodal. Pellegrini tvrdil, že o Čaputovej zámere sa dozvedel, ani nevie či od jej hovorcu, alebo z tlačového vyhlásenia. Očakával by, že ak má hlava štátu záujem o vystúpenie v národnej rade, najprv bude kontaktovať predsedu parlamentu a dojedná si s ním termín.

Nejde o žiadne „superzrýchlené“ konanie

„Včera (11. januára – pozn. SITA) mi na osobnom stretnutí, na oslave pána prezidenta Schustera, len povedala, že sa ozve. Čakám teda, kedy sa ozve,“ vraví predseda parlamentu.

„Zároveň som ju ale informoval, aby zvážila, s čím príde a ako ide vystúpiť, pretože tá rozprava bude naozaj extrémne dlhá a pravdepodobne sa bude prelínať až cez dve parlamentné schôdze. Tak aby vedela, že nejde o žiadne superzrýchlené konanie, ale že pravdepodobne pôjde o prerokovanie zákona až na dvoch alebo troch schôdzach,“ dodal.