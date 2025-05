Vulkán na Filipínach vychrlil popol do výšky troch kilometrov, platí tretí stupeň varovania - FOTO

Sopka Kanlaon v centrálnej časti Filipín v utorok nadránom vybuchla a vychrlila mohutný sivý oblak popola do výšky približne troch kilometrov nad kráterom. Vulkán tiež vystreľoval lávu, ktorá dopadla v okolí stoviek metrov od krátera a spôsobila viacero požiarov.

„Mierne explozívna erupcia nastala v kráteri sopky Kanlaon o 2:55 ráno (20:55 SELČ),“ uviedol vo vyhlásení Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie. „Erupcia vytvorila sivý objemný oblak, ktorý vystúpil približne tri kilometre nad kráter a následne sa posúval smerom na západ,“ dodal inštitút.

Úrady ponechali v platnosti tretí stupeň varovania na päťstupňovej škále, ktorý bol vyhlásený už počas decembrovej erupcie. Zároveň platí šesťkilometrová evakuačná zóna. Inštitút varoval, že „existuje zvýšené riziko krátkodobých mierne explozívnych erupcií“, ktoré môžu byť život ohrozujúce.

Kanlaon volcano in the Philippines has had an explosive eruption. Not sure if it’s still ongoing. Waiting for more information. pic.twitter.com/zivzbr6OdJ

