Vulgárne nápisy a kresby. Česká ambasáda v Moskve sa stala terčom vandalov

Fasádu českej ambasády v Moskve poškodil vandali, ktorí na ňu nasprejoval vulgárne nápisy v češtine. Uviedol to v pondelok na mikroblogovacej sieti X český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Zverejnil aj fotografie, na ktorých sú viditeľné kresby penisov a taktiež nápisy ko*** a ku***. Informuje o tom web TN.cz.
„Veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu na ministerstve zahraničných vecí. Budeme žiadať informácie o zadržaných a kompenzáciu za spôsobené škody. Každý štát je povinný zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ napísal šéf českej diplomacie.
Nie je to prvýkrát, čo sa česká ambasáda v Moskve stala terčom útoku. V roku 2024 vandali poliali vstup na veľvyslanectvo červenou farbou. Len o niekoľko dní skôr bol pritom v Prahe kečupom poliaty vchod na ruskú ambasádu.
Česko-ruské vzťahy sú dlhodobo na bode mrazu. Dôvodom je okrem iného výbuch muničného skladu vo Vrběticiach na Morave z roku 2014, za ktorý české úrady od roku 2021 oficiálne vinia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU. Na vzťahoch medzi Prahou a Moskvou nepridala ani ruská invázia na Ukrajinu. Česká republika je od roku 2021 zaradená na zoznam „nepriateľských krajín“, ktorý zverejnila ruská vláda.