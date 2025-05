Zneužívanie umelej inteligencie či nenávistné prejavy. Tínedžeri stále viac čelia online hrozbám

Tínedžeri na Slovensku aj vo svete čelia čoraz väčšiemu počtu kybernetických útokov a online hrozieb, pričom najviac sa obávajú zneužitia umelej inteligencie (AI) na generovanie scamu a sexuálneho či iného zneužívania. Vyplýva to z najnovšieho globálneho prieskumu spoločnosti Microsoft o online bezpečnosti, ktorý mapoval správanie a vnímanie používateľov internetu v rôznych krajinách.

Prieskum ukázal, že až 69 % tínedžerov zažilo aspoň jeden kybernetický útok za posledný rok. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú minimálne, pokiaľ ide o skúsenosť s osobnými útokmi, extrémistickým video obsahom či dezinformáciami. S hrozbami sexuálneho charakteru sa však častejšie stretávajú dievčatá, pričom minulý rok bolo takejto hrozbe vystavených až 23 % tínedžeriek.

Alarmujúci je podiel nenávistných prejavov, s ktorými sa stretáva až 36 % tínedžerov, grafického násilia (28 %) a teroristického či násilného extrémistického obsahu (11 %). Tínedžeri sa voči týmto hrozbám najčastejšie bránia zablokovaním útočníka alebo zrušením účtu, zdôveria sa niekomu s problémom alebo problém nahlásia. Medzi tínedžermi však panuje skepsa ohľadom nahlasovania kyberútokov. Z tých, ktorí problém nenahlásili, je takmer polovica presvedčená, že by sa tým nič nezmenilo a 23 % si myslí, že by to pre útočníka nemalo žiadne následky.

Rodičia sú síce informovanejší, no len 41 % z nich je pripravených hovoriť o online rizikách so svojimi deťmi, hoci 63 % vníma, že ich tínedžer je vystavený riziku. Mladí dospelí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí používajú AI najviac, oceňujú najmä možnosti jazykového prekladu, no zároveň sa najviac obávajú generovaného scamu, sexuálneho alebo iného zneužívania, deepfake videí a krádeže identity. Prieskum tak poukazuje na potrebu intenzívnejšieho vzdelávania a otvorenej diskusie o online bezpečnosti medzi mladými, rodičmi aj školami.