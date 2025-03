Ženy si v oblasti kyberbezpečnosti neveria, až dve tretiny ju vnímajú ako zložitú kariérnu dráhu

Svet čelí globálnej kríze kybernetických zručností, no ženy, ktorých je na svete viac ako mužov, tvoria len 25 % celosvetovej pracovnej sily v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na Slovensku celkovo v IT pôsobí iba približne 15 % žien. Zmeniť to môžu len vzdelávacie programy a štipendiá zamerané na STEM, ako aj mentoring, upozorňuje Microsoft.

Ženy si neveria

„Ženy, ktoré tvoria polovicu svetovej populácie, prinášajú do tejto oblasti nielen svoje technické schopnosti, ale aj odlišné myslenie a prístupy k riešeniu problémov. Prítomnosť žien v tímoch môže viesť k efektívnejším a kreatívnejším riešeniam komplexných výziev,“ hovorí Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Security, Compliance, Identity, and Management v spoločnosti Microsoft.

Ženy si však v oblasti kybernetickej bezpečnosti neveria. V prieskume spoločnosti Microsoft: gender gap survey až 71 % žien uviedlo, že to považujú za „príliš zložitú“ kariérnu dráhu, v porovnaní s iba 61 % mužov.

A iba 10 % respondentiek bolo presvedčených, že sú kvalifikované na pozíciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v porovnaní s 21 % mužov. Okrem toho viac ako štvrtina (27 %) žien považuje mužov za vhodnejších na prácu v oblasti technológií.

Investícia do vzdelávania a mentoringu

Dôležitosť prilákania žien do sektoru si uvedomuje aj EÚ, ktorá si určila za cieľ v rámci Digital Decade Policy Programme zamestnať najmenej 20 miliónov IT odborníkov do roku 2030, s veľkým dôrazom na ženy.

Experti sa pritom zhodujú, že jedným z najdôležitejších krokov k zvýšeniu počtu žien v kybernetickej bezpečnosti je investícia do vzdelávania a mentoringu už od základnej školy cez štipendiá a programy zamerané na STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

„Aj mentoringové programy zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní sebavedomia a zručností žien v tejto oblasti. Skúsené profesionálky môžu poskytovať cenné rady, usmernenie a podporu mladším kolegyniam, čím im pomáhajú prekonať prekážky a budovať úspešnú kariéru,“ vysvetľuje Vasu Jakkal.

Škála kariérnych príležitostí v tejto oblasti je široká. Od technických pozícií, ako sú analytici kybernetickej bezpečnosti, cez manažérske úlohy až po vedenie tímov a strategické riadenie bezpečnosti.