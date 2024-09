Výdavky na štátne IT systémy by mohli klesnúť o milióny eur, Útvar hodnoty za peniaze navrhuje niekoľko opatrení

Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) prevádzka štátnych IT systémov je najväčšou časťou štátnych IT výdavkov. Z celkového rozpočtu na IT tvorí 40 %, čo pre tento rok predstavuje 282 mil. eur a za posledné tri roky ide o 50-percentný nárast.

Podľa spracovaných dát od úradov prevádzkujúcich IT systémy by terajšie výdavky vo výške 42 mil. eur mohli klesnúť o tretinu.

Prispôsobenie dostupnosti podpory

ÚHP preto navrhuje niekoľko opatrení. Medzi ne patria prispôsobenie dostupnosti podpory časom, kedy užívatelia IT systém používajú. Pre viaceré systémy štát požaduje, aby dodávateľ poskytoval služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Takýto režim ale využíva len 1 z 10 hodnotených systémov.

„Skrátiť čas dostupnosti navrhujeme pri piatich systémoch, kde je to vzhľadom na agendu možné. Vynechávame napríklad integrovaný záchranný systém. Možná ročná úspora pri zmene na 8 hodín denne a 5 dní v týždni je 2,1 mil. eur,“ uvádza ÚHP.

Potrebný počet pracovníkov helpdesku

Ďalej je to stanovenie takého počtu pracovníkov helpdesku, aký je potrebný na vyriešenie požiadaviek zo strany používateľov. V mnohých prípadoch sa totiž kupuje viac hodín externých zamestnancov, než dodávateľ skutočne potrebuje na pomoc používateľom systémov. Možná ročná úspora pri objednávaní expertov podľa skutočnej potreby je 7,4 mil. eur.

Útvar navrhuje aj objednávať externé služby IT expertov za priemerné jednotkové ceny, za ktoré ich úrady nakupujú bežne.

„V niektorých z hodnotených zmlúv sa cena za deň práce pohybovala okolo 948 eur s DPH, pričom priemerná sadzba prác nakupovaných štátom je 575 eur s DPH. Ročné výdavky na externých expertov by tým klesli o 3,9 mil. eur,“ uvádza ÚHP.