Twitter mení logo, modrého vtáčika nahradí X a Musk avizuje aj ďalšie zmeny (foto)

Šéfka sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter predstavila nové logo sociálnej platformy, ktoré tvorí biele X na čiernom pozadí. To by malo už čoskoro nahradiť známeho modrého vtáčika. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Linda Yaccarino v pondelkovom rannom tweete zdieľala obrázok s komentárom „X je tu! Poďme na to.“

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023