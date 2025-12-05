Štúdie ukazujú, že AI chatboty môžu ovplyvniť politické názory voličov

Generatívne AI modely dokážu pred voľbami zmeniť preferencie voličov aj o niekoľko percent.
Už krátky rozhovor s politicky zameraným chatbotom môže citeľne ovplyvniť voličské postoje. Vyplýva to zo štúdií zverejnených vo štvrtok, podľa ktorých sú obzvlášť presvedčivé argumenty podložené dôkazmi – bez ohľadu na to, či sú pravdivé.

Experimenty s generatívnymi modelmi, ako OpenAI GPT-4o či čínsky DeepSeek, ukázali, že chatbot dokázal presunúť podporu sympatizantov republikána Donalda Trumpa smerom k jeho demokratickej súperke Kamale Harrisovej takmer o štyri body na 100-bodovej škále pred americkými voľbami v roku 2024.

Byť zdvorilý a poskytovať dôkazy

V Kanade a Poľsku sa názory odporcov politických strán v prieskumoch v roku 2025 po komunikácii s cielene presviedčajúcim chatbotom posunuli až o 10 bodov. Takéto zmeny môžu ovplyvniť významnú časť voličských rozhodnutí, povedal profesor Cornellovej univerzity David Rand, spoluautor štúdií publikovaných v časopisoch Science a Nature.

„Keď sme sa pýtali, ako by ľudia volili, keby sa voľby konali v ten deň… zhruba každý desiaty respondent v Kanade a Poľsku zmenil názor,“ povedal e-mailom agentúre AFP. „Približne každý 25. v USA urobil to isté,“ dodal a zároveň poznamenal, že „zámery voliť nie sú to isté ako skutočné hlasy“ pri volebnej urne.

Štúdie zistili, že najbežnejšou taktikou, ktorú chatboty používajú na presviedčanie, je „byť zdvorilý a poskytovať dôkazy“ a že boty, ktorým bolo nariadené nepoužívať fakty, boli oveľa menej presvedčivé.

Fakty a dôkazy neboli nevyhnutne pravdivé

Takéto výsledky „idú proti dominantnému naratívu v politickej psychológii, ktorý tvrdí, že „motivované uvažovanie“ núti ľudí ignorovať fakty, ktoré sú v rozpore s ich identitou alebo straníckymi záväzkami,“ povedal Rand.

Fakty a dôkazy, ktoré chatboty uvádzali, však neboli nevyhnutne pravdivé. Hoci väčšina ich overených tvrdení bola presná, „umelé inteligencie obhajujúce pravicových kandidátov uvádzali nepresnejšie tvrdenia,“ povedal Rand.

