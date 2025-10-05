Telekomunikačné a poštové podniky môžu dostať príspevok od NBÚ na audit kybernetickej bezpečnosti

Príspevok poskytnutý NBÚ bude kompletne financovaný z Digital Europe Program, ktorý nepodlieha pravidlám v oblasti štátnej pomoci.
Národný bezpečnostný úrad, NBÚ
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje telekomunikačné a poštové podniky na výzvu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu auditov kybernetickej bezpečnosti.

Výška dotácie môže dosiahnuť až 5 350 EUR bez DPH a je určená na pokrytie nákladov spojených s vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti. Termín na podanie žiadostí je do 31. októbra 2025 do 18:00.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby, ktoré spĺňajú všetky definíciu MSP s maximálnym počtom 250 zamestnancov a obratom do 50 mil. EUR, sú registrované na území SR a disponujú schválenou účtovnou závierkou.

