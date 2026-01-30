Spoluzakladateľ LinkedInu vyzval technologických lídrov, aby sa postavili proti Trumpovi

Spoluzakladateľ sociálnej siete LinkedIn Reid Hoffman vo štvrtok vyzval lídrov technologického sektora, aby otvorene vystúpili proti administratíve prezidenta Donalda Trumpa po tom, čo pri zásahu federálnych agentov v Minneapolise zahynuli dvaja americkí občania.
Kritika imigračnej operácie
Hoffman je zatiaľ posledným z viacerých predstaviteľov Silicon Valley, ktorí kritizovali Trumpovu rozsiahlu imigračnú operáciu v tomto meste. Smrť Renée Goodovej a Alexa Prettiho vyvolala rozsiahle pobúrenie verejnosti a prinútila Biely dom riešiť reputačné škody.
V komentári pre denník The San Francisco Standard Hoffman napísal, že „lídri Silicon Valley sa zbavili zodpovednosti ozvať sa proti excesom (Trumpovej) administratívy“. Podľa neho by technologickí manažéri nemali zostať pasívni. „Nemôžeme sa skloniť pred Trumpom. Nemôžeme ustupovať a len dúfať, že kríza pominie,“ uviedol.
Nie je sám
Miliardár a dlhoročný donor Demokratickej strany nie je prvým, kto prezidenta kritizoval za postup imigračných úradov v Minnesote. Hlavný vedecký pracovník spoločnosti Google Jeff Dean minulý týždeň označil zábery zo zabitia Prettiho za „absolútne hanebné“. Streľbu odsúdili aj investori rizikového kapitálu Vinod Khosla a Paul Graham.
Prípad tak prehĺbil napätie medzi časťou amerického technologického sektora a Bielym domom, pričom pribúdajú výzvy, aby sa významní podnikatelia a manažéri verejne postavili proti tvrdej imigračnej politike administratívy.