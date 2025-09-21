Slováci si môžu sami skontrolovať, či web dodržiava pravidlá cookies. Stačí použiť jednoduchý nástroj

Tento nástroj umožňuje detailnú analýzu cookies a súvisiacich údajov.
Foto: ilustračné, Getty images
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb implementoval nový softvérový nástroj na kontrolu dodržiavania pravidiel pre súbory cookies na webových stránkach. Tento nástroj, vyvinutý Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS), umožňuje detailnú analýzu cookies a súvisiacich údajov.

Nástroj má informatívny charakter a je verejne dostupný na webovej stránke https://cookies.teleoff.gov.sk/. Používatelia, ktorí majú podozrenie, že nejaká webová stránka porušuje zákon o elektronických komunikáciách a ukladá cookies bez ich súhlasu, môžu podať podnet na vykonanie kontroly zo strany úradu.

