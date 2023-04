Remišovej ministerstvo vypracovalo historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov, obsahuje 12 opatrení

Mestá a obce na Slovensku majú potenciál využiť inteligentné technológie, ktoré by služby posunuli na novú úroveň a zlepšili by život ľudí. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci so samosprávami, zástupcami verejnej správy, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora, vypracovalo pre Slovensko historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026.

Fórum pre inteligentné mestá

Tejto téme sa bude venovať konferencia Fórum pre inteligentné mestá a regióny v Starej Lesnej. Informuje o tom MIRRI v tlačovej správe.

Inteligentné mestá a regióny sú koncept, ktorý sa čoraz viac uplatňuje aj v menších mestách a obciach. V tlačovej správe to uviedla poverená ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že tento koncept sa stáva zaujímavým aj pre slovenské samosprávy.

Viacero miest a obcí začalo podľa nej klásť dôraz na smart riešenia a digitalizáciu, pričom mnoho z nich už môže hovoriť aj o úspechoch, úsporách financií a zlepšeniach.

Historicky prvý Akčný plán

„Pripravili sme historicky prvý Akčný plán pre inteligentné mestá a regióny, v ktorom je 12 konkrétnych opatrení. Je to dobrý základ pre to, aby naše samosprávy začali v oveľa väčšej miere využívať inteligentné digitálne technológie, ktoré obyvateľom prinesú moderné služby, vyššiu bezpečnosť či zlepšia životné prostredie,“ uviedla Remišová s tým, že tento plán súčasne prispeje k efektívnemu využitiu eurofondov z Programu Slovensko, ktorý okrem smart projektov, ako napríklad mobilita, životné prostredie a služby, poskytne aj podporu inovatívnym projektom pre rozvoj inteligentných miest a regiónov, na čo je vyčlenených 106 miliónov.

Technológie vo verejnom osvetlení

„S našou podporou boli už ukončené alebo sa pravé finalizujú projekty ako Inteligentné riadenie dopravy v rámci iniciatívy Smart Trnava, smart regulácie dopravy v meste Prešov, či modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek v meste Banská Bystrica,“ vymenovalo ministerstvo a pokračovalo s tým, že v Kežmarku podporili využitie inteligentných riešení a technológií vo verejnom osvetlení, správe priechodov pre chodcov a parkovacích systémov.

„Taktiež nový kamerový systém im pomôže zvýšiť bezpečnosť v meste a mesto bude tiež vedieť spravovať zvoz a likvidáciu odpadov podľa aktuálneho dopytu obyvateľov,“ doplnilo MIRRI SR.