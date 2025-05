Pellegrini vystúpil na startupovej konferencii v Turíne, kde nechýbali etablované talianske firmy

Prezident SR sa zúčastnil na startupovej taliansko-slovenskej konferencii v Turíne. Počas svojho vystúpenia sa prihovoril zástupcom startupovej a výskumnej komunity v symbolickom priestore technologického inkubátora LIFTT.

Ako informovala kancelária prezidenta SR, spolu so zástupcami inovatívnych slovenských startupov sa stretli s etabalovanými talianskymi spoločnosťami.

V prejave sa odvolal na Štefánika

„Dnes ste v Turíne preto, aby ste sa inšpirovali, vytvorili nové partnerstvá a ukázali svetu, že európska inovácia má silu zmeniť našu budúcnosť. Tak ako generál Štefánik veril v jednotnú Európu, aj my musíme veriť v jednotnú, inovatívnu a konkurencieschopnú Európu,“ uviedol prezident. Pellegrini pripomenul, že Európa dnes čelí výzve nielen zachovať si svoju pozíciu v oblasti výskumu, ale predovšetkým získať nové líderstvo v zavádzaní technológií do praxe.

„Musíme si uvedomiť, že ak nebudeme aktívne tvoriť, inovovať a podporovať talenty, budúcnosť si rozdelia iní. My v Európe máme na to, aby sme sa stali lídrami inovácií,“ zdôraznil prezident SR. Peter Pellegrini zároveň upozornil, že Európa by sa mala usilovať o čo najmenej zbytočných regulácií, ktoré brzdia technologický pokrok.

Vyzdvihol tiež potenciál spoločného európskeho inovačného priestoru, ktorý prepája výskum, prax a podnikateľské prostredie.

„Slovensko a Taliansko, ale aj celá Európa, môžu spoločne tvoriť ekosystém, ktorý nielen vymýšľa, ale aj zavádza riešenia s globálnym dopadom. Odvaha a vizionárstvo generála Štefánika nás učia, že žiadna hranica nie je prekážkou, ak veríme vo vyšší cieľ,“ povedal prezident.

Ocenil nového honorárneho konzula

Osobitne ocenil aktívne pôsobenie Stefana Buona, významného talianskeho výskumníka a podporovateľa slovensko-talianskych vzťahov, ktorý sa stal novým honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Turíne.

Pellegrini zároveň vyzval prítomných zástupcov startupov, aby sa nebáli ísť vlastnou cestou, prekračovali hranice a tvorili produkty, ktoré menia svet k lepšiemu.

Súčasťou delegácie prezidenta SR v Turíne boli predstavitelia inovatívnych firiem a startupov, ktoré reprezentujú rastúci potenciál Slovenska v oblasti výskumu, technológií a udržateľných riešení. Tieto slovenské startupy prinášajú inovatívne riešenia v rôznych oblastiach – od elektromobility cez umelú inteligenciu až po modernú medicínu.