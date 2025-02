Orange Slovensko si spolu so skupinou Orange stanovil rozsiahle environmentálne a sociálne ciele

Vzhľadom na ambicióznu povahu cieľov Orange Slovensko zohráva ESG stratégia kľúčovú úlohu vo všetkých procesoch a zohľadňuje sa pri všetkých investičných a obchodných stratégiách.

„Aktívne implementujeme ESG princípy v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou, pričom sa sústredíme na udržateľné investície, znižovanie uhlíkovej stopy a zodpovedné riadenie spoločnosti s dôrazom na transparentnosť a spoločenskú zodpovednosť,“ píše operátor.

Dlhodobým cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Spoločnosť Orange Slovensko si spolu so skupinou Orange stanovila rozsiahle environmentálne a sociálne ciele, pričom spoločným dlhodobým cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040.

„Aby sme naše environmentálne ciele dosiahli, všetka elektrina, ktorú priamo nakupujeme, má zaručený pôvod z obnoviteľných zdrojov, taktiež sme na mnohých našich vysielačoch inštalovali solárne panely. Na podporu obehového hospodárstva máme rozsiahly RE program, v rámci ktorého sa zameriavame napríklad na celoročný zber použitých, nepotrebných mobilných zariadení a na rozšírenie našej ponuky zariadení o repasované telefóny,“ uviedol Orange Slovensko.

Nové vzdelávacie centrum Orange Digital Center

Sociálna stratégia operátora voči komunite sa zameriava prevažne na digitálnu inklúziu a online bezpečnosť. V septembri 2024 Orange v Bratislave otvoril nové vzdelávacie centrum Orange Digital Center, bezplatné a inkluzívne pre všetky komunity a jednotlivcov, ktorí sa chcú vzdelávať. Prostredníctvom webovej stránky www.beznastrah.online pomáha primárne rodičom a učiteľom vzdelávať sa v oblasti bezpečného a zodpovedného používania technológií.

A napokon Nadácia Orange má viacero grantových programov, ktoré pomáhajú mimovládnym organizáciám na celom Slovensku financovať projekty zamerané na tieto témy. V sociálnej oblasti je aktívna aj v starostlivosti voči zamestnancom spoločnosti, vytvára bezpečné podmienky na uplatňovanie rodovej rovnosti, diverzity, pracovných príležitostí pre každého.

„Za našimi ESG cieľmi si stojíme, veríme im a zatiaľ ich neplánujeme meniť. Pokračujeme v bežnej činnosti bez plánovaných zmien a v prípade zásadnej zmeny postoja EÚ sa adekvátne rozhodneme. Zmeny v postoji EÚ k udržateľnosti však už môžeme vidieť v nedávno zverejnenom dokumente Kompas pre konkurencieschopnosť. Je tiež pravdepodobné, že zmeny v politike USA môžu mať negatívny vplyv na plnenie environmentálnych cieľov. S menším tlakom na znižovanie emisií uhlíka v USA môžeme očakávať, že nastanú problémy so znižovaním nepriamych emisií v rámci Scope 3. Bude sa to týkať najmä dodávateľov so sídlom v USA, ale môže to mať vplyv aj na dekarbonizáciu dodávateľov v iných častiach sveta,“ uviedol Orange.