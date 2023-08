O2 a Slovak Telekom uzavreli prelomovú dohodu, profitovať z nej budú najmä zákazníci

Telekomunikační operátori O2 a Slovak Telekom uzavreli dohodu o zdieľaní technológie mobilných sietí, ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku. Zákazníci pocítia jej prínos najmä v rýchlejšom nasadzovaní sieťových inovácií i vyššej kvalite signálu.

Ako obaja operátori v stredu spoločne informovali, výhodou tohto prepojenia operátorov bude rýchlejší rozvoj sietí i šetrenie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie, čo bude mať pozitívny dopad aj v oblasti životného prostredia.

Rozvoj 5G siete

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti so sieťami operátorov bude podľa nich vyplývať napríklad aj z nárastu spoločného počtu základňových staníc, zvýšenia kapacity siete a zároveň sa zlepší pokrytie. Dohoda má zásadný pozitívny vplyv aj na rozvoj samotnej najmodernejšej 5G siete. Ušetrené prostriedky budú smerovať najmä do jej expanzie či optického prepojenia základňových staníc.

„Práve zákazníci budú z tejto prelomovej dohody o zdieľaní sietí profitovať najviac. Ako jeden z lídrov pokrývania Slovenska vysokorýchlostným pripojením budeme rozvíjať mobilné siete ešte rýchlejšie ako doteraz a prinášať nové technológie aj do oblastí, kde by to v minulosti trvalo dlhšie,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti O2 Slovakia Igor Tóth. Zároveň táto dohoda podľa neho neovplyvní vzájomný konkurenčný boj a naďalej budú súperiť.

Modernizácia sietí

Generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic José Perdomo Lorenzo poznamenal, že s rastúcimi nákladmi na vývoj sietí prichádzajú na trh aj nové riešenia ako ich zefektívniť.

„Teraz je čas zdieľať siete, lebo prechádzame vlnou masívnej modernizácie spolu s nasadzovaním 5G sietí. Všetky siete budú modernizované a je to veľký moment pre operátorov vrátane pozitívneho dopadu v kontexte energií, životného prostredia a udržateľnosti celého sektora,“ podotkol.

Rešpektuje nezávislosť

Zdieľanie sietí je podľa neho etablované na viacerých trhoch v Európe, vrátane českého, a rovnakí partneri budú spájať sily aj na Slovensku, pričom využijú nadobudnuté poznatky. Dohoda zároveň napĺňa regulačné povinnosti a rešpektuje nezávislosť operátorov inovovať, aj sa odlíšiť od konkurencie.

„Ušetrené prostriedky môžeme smerovať do väčšieho pokrytia a kvality mobilnej siete i optiky, otvoria sa nám nové možnosti investícií na ďalší rozvoj v budúcnosti. Ako najväčší investor v telekomunikačnej oblasti nechceme poľaviť v tempe digitalizácie krajiny ani v súčasnom náročnom období,“ dodal Perdomo Lorenzo.