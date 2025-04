NASES spúšťa vydávanie elektronických pečatí na diaľku, osobná návšteva úradu už nie je potrebná

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA), zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb rozšírením portálu pre vzdialené vydávanie certifikátov o možnosť vydania kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať na diaľku.

Vzdialené vydávanie elektronických pečatí umožní klientom SNCA vydanie elektronickej pečate do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy alebo na schválenú čipovú kartu na diaľku.

Pohodlné riešenie

Pri vydávaní certifikátu pre elektronickú pečať bolo doteraz nevyhnutné, aby žiadateľ prišiel osobne na pracovisko SNCA v Bratislave, alebo riešil proces podania žiadosti cez niektorý z notárskych úradov.

„Osobná návšteva SNCA predstavovala predovšetkým záťaž pre samotného žiadateľa, nakoľko bolo nutné vycestovať mimo svojho pracoviska a často aj mimo okresu, prípadne kraja. Nová možnosť pre vydanie elektronickej pečate na diaľku vďaka efektívnemu riešeniu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou SNCA, pričom poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu držiteľa certifikátu„, hovorí Jana Molnarová, generálna riaditeľka Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Vzdialené overenie klienta

Osobná návšteva SNCA bola nevyhnutná najmä pre overenie totožnosti žiadateľa. V súčasnosti však väčšina občanov disponuje elektronickým občianskym preukazom s čipom, ktorý pomôže nahradiť osobnú identifikáciu držiteľa certifikátu, čím sa zefektívni celý proces.

Držiteľ vyplní registráciu cez registračný portál a všetky údaje sa automaticky natiahnu z občianskeho preukazu držiteľa priamo na portál SNCA, kde sa následne vykoná predpríprava na vzdialené overenie klienta a vydanie certifikátu.

Medzitým štatutár odošle Žiadosť o vydanie elektronickej pečate. Po prijatí žiadosti a registrácie sa vykoná kontrola zo strany pracovníkov SNCA, pričom po kontrole údajov sa schváli možnosť vzdialeného vydania certifikátu, o čom bude držiteľ informovaný e-mailovou notifikáciou.

Pri použití portálu pre vzdialené vydávanie bude klient vyzývaný na podpis súvisiacej dokumentácie, ktorá sa následne automaticky doručí do elektronickej schránky držiteľa ako oznámenie a do elektronickej schránky NASES na zaevidovanie. Portál prevedie držiteľa celým procesom až do úspešného vydania certifikátu.

Samoobslužné zrušenie certifikátu

NASES prostredníctvom SNCA zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb aj rozšírením samoobslužného portálu o možnosť okamžitého zrušenia vydaného certifikátu.

Rozšírenie umožní klientom SNCA samoobslužné zrušenie certifikátu vydaného Slovenskou národnou certifikačnou autoritou. Funkčnosť zabezpečí klientom napríklad v prípade straty čipovej karty s podpisom okamžitú možnosť zrušenia certifikátu tak, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.

Pri aktuálnom procese zrušenia kvalifikovaných certifikátov je potrebné, aby klient podal žiadosť o zrušenie, doručil ju do NASES a následnej do 24 hodín od doručenia príde k zrušeniu certifikátu zo strany pracovníkov SNCA. Samoobslužné zrušenie certifikátu skracuje dobu vybavenia z 24 hodín na okamžité automatické zrušenie bez potreby zásahu zo strany pracovníkov SNCA, čím sa proces zjednodušuje a zefektívňuje.

Samoobslužné zrušenie certifikátu poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska, z domu alebo aj mobilu držiteľa certifikátu. Ostatné, do teraz dostupné, formy zrušenia certifikátu zostávajú v platnosti a o zrušenie vydaného certifikátu je možné požiadať aj prostredníctvom existujúcich možností.