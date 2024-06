ITAPA je viac ako dvadsať rokov miestom inšpirácie k zmenám a stretom rôznych svetov

Konferencia ITAPA je viac ako dvadsať rokov miestom inšpirácie k zlepšeniu v rôznych oblastiach, najmä s využitím inovácií a moderných technológií.

Od roku 2002 sa na rôznych podujatiach pod týmto menom stretávajú odborníci z verejnej správy, IT a priemyslu, akademickej sféry a neziskového sektora. Platí to aj pre aktuálnu edíciu Jarná ITAPA 2024 v dňoch 18. a 19. júna.

Digitalizácia na Slovensku

Organizátor konferencie Michal Ivantyšyn poukázal na to, že jednou z tém bude pokračovanie digitalizácie na Slovensku.

„Digitálny štát sa buduje už dlhé roky a výsledok je rozpačitý. Prichádzajú noví manažéri, na ktorých sme zvedaví, akým spôsobom to chcú uchopiť, aké budú mať priority,“ povedal v podcaste pred začiatkom konferencie.

„Čakáme, že sa dozvieme viac o stratégiách, prioritách, konkrétnych projektoch a o všetkom, čo s tým súvisí,“ podotkol.

Kybernetická bezpečnosť

Diskutovať sa bude tiež o kybernetickej bezpečnosti, aj v súvislosti s novými technológiami. Napríklad o tom, ako riešiť efektívne podobné incidenty, ktoré sa nedávno stali, keď mnoho škôl dostalo falošné bombové vyhrážky.

„Musíme sa tomu venovať otvorene, lebo keď prišli tisíce mailov na školy, nevedeli, čo majú presne robiť. Ten útok ukázal, že to nevieme riešiť, za čo by sme mali by vďační, že sa to ukázalo v situácii, keď to bol iba klamlivý útok,“ upozornil Michal Ivantyšyn. Podľa neho treba pripraviť stratégiu, ako postupovať v takýchto prípadoch.

„O tom bude vážna debata, kto je zodpovedný, kto má čo urobiť, keď príde vyhrážka tohoto typu, aby každý človek vedel, čo v tom súkolesí má urobiť tak, aby Slovensko bolo odolné voči takýmto hrozbám,“ uviedol.

Stret rôznych svetov

V zdravotníctve je veľkou témou napríklad generatívna umelá inteligencia.

„Keď budú ľudia schopní využívať generatívnu inteligenciu, pracovný týždeň sa môže zredukovať na polovicu, pretože druhú polovicu za nich urobí generatívna umelá inteligencia,“ povedal Michal Ivantyšyn. ITAPA je podľa jej organizátora miesto, kde sa stretávajú rôzne svety, ktoré nie vždy dobre vedia komunikovať.

„Ale na ITAPA to premixovávame tak, aby tam boli ľudia, ktorí rozhodujú, majú peniaze, ale ktorí sa môžu nechať inšpirovať inými prípadmi zo zahraničia, prípadne tými, ktorí majú riešenia. Aby tí, ktorí majú riešenia, dostali možnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí naopak majú zdroje aj moc niečo presadiť,“ dodal Michal Ivantyšyn.