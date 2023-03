Huawei podozrievajú zo spionáže, belgická spravodajská služba skúma lobistické pôsobenie firmy v Bruseli

Belgická spravodajská služba skúma pôsobenie čínskeho technologického gigantu Huawei, keďže sa zvyšujú obavy z čínskej špionáže v sídlach Európskej únie a NATO v Bruseli. Vyplýva to z dôverných dokumentov, do ktorých mal možnosť nahliadnuť spravodajský portál Politico a potvrdili to aj traja ľudia oboznámení s problematikou.

Vyšetrovanie bývalých zamestnancov

Belgická Štátna bezpečnostná služba (VSSE) v ostatných mesiacoch požiadala o rozhovory bývalých zamestnancov lobistických činností firmy Huawei v Bruseli.

Zhromažďovanie spravodajských informácií je súčasťou aktivít bezpečnostných predstaviteľov pri skúmaní, ako by Čína mohla využiť neštátnych aktérov, vrátane popredných lobistov v bruselskom sídle firmy Huawei, na podporu záujmov čínskeho štátu a jeho komunistickej strany v Európe. Uviedli to ľudia, ktorí hovorili s podmienkou zachovania anonymity.

Huawei o vypočúvaní nevie

Belgická spravodajská služba na otázku o zhromažďovaní spravodajských informácií odmietla odpovedať. Hovorca firmy Huawei uviedol, že spoločnosť nevie o tom, že by zamestnancov jej kancelárie v Bruseli vypočúvala spravodajská služba.

Predstavitelia belgickej spravodajskej služby chcú zistiť, či existuje nejaké priame spojenie medzi čínskym štátom a bruselskou kanceláriou firmy Huawei. Osobitne sa zaujímajú o zástupcov Huawei, ktorí v minulosti pracovali v bruselských inštitúciách. Podľa najnovších informácií zverejňovaných firmami patrí spoločnosť Huawei medzi 30 firiem s najvyššími výdavkami na lobovanie v inštitúciách EÚ v Bruseli a podľa jej vyhlásenia na to ročne vynakladá do 2,25 milióna eur.