Hrozia Slovákom vyššie ceny za telefonovanie a internet? SaS upozorňuje na možné obmedzenie konkurencie

Ľuďom a firmám na Slovensku hrozí nárast cien za mobilný internet a telefonovanie. Dôvodom má byť podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) možné obmedzenie konkurencie na domácom trhu s elektronickými službami.

Predseda liberálov Richard Sulík v utorok informoval, že otázky a rozpaky vyvolávajú kroky v rezorte dopravy.

„Konkrétne ide o plánovanú aukciu zostávajúcich frekvencií pre mobilných operátorov. Táto aukcia tým, že je robená veľmi rýchlo, môže mať dopad na trhové konkurenčné prostredie,“ povedal na tlačovej besede Sulík.

V prípade zamedzenia vstupu nového operátora na trh to podľa neho ovplyvní poplatky za poskytované služby.

„A to tak, že nebudú klesať tak veľmi ako by mohli pod tlakom konkurencie, alebo možno by mohli dokonca rásť. Ak SaS bude súčasťou novej vlády, spravíme všetko pre to, aby konkurencia aj medzi mobilnými operátormi nebola obmedzovaná takýmito administratívnymi úkonmi zo strany štátu,“ vyhlásil Sulík.

