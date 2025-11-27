Firmy kladú vyšší dôraz na rýchlu obnovu dát, štandardom sa stalo pravidlo 3-2-1

Spoločnosť Acronis, pôsobiaca v oblasti kybernetickej ochrany, zverejnila výsledky prieskumu medzi českými a slovenskými IT partnermi, ktoré ukazujú, že firmy kladú čoraz vyšší dôraz na rýchlu obnovu dát a odolnosť voči kybernetickým incidentom. Takmer polovica opýtaných firiem uviedla, že v prípade výpadku si nemôže dovoliť mať zálohu staršiu ako štyri hodiny a kritické systémy potrebujú obnoviť najneskôr do jedného dňa.
Zlaté pravidlo
Napriek tomu väčšina organizácií stále funguje s „poskladanými“ nástrojmi, teda kombináciou rôznych riešení od viacerých dodávateľov. To podľa Acronisu zvyšuje riziko zlyhaní a komplikuje splnenie prísnych časových požiadaviek. Jednou z hlavných tendencií je posilňovanie bezpečnosti okolo samotných záloh. Firmy si uvedomujú, že tradičné ukladané dáta už nestačia a čoraz viac implementujú nemenné zálohy či kompletné riešenia obnovy po havárii.
Outernet ako alternatíva k internetu. Spustenie sa očakáva v roku 2026
Zlaté pravidlo 3-2-1, ktoré odporúča mať tri kópie dát, dve na rôznych médiách a jednu mimo lokality, sa stalo prakticky štandardom. Prieskum ukazuje, že 44 % spoločností už používa túto stratégiu so zakomponovanou nemennosťou dát, ďalších 23 % v základnej podobe. Len 18 % firiem funguje bez formálne definovanej stratégie zálohovania.
Skrátenie reakčného času
Podobne komplexnejší prístup presadzuje aj oblasť kyberbezpečnosti. Integrované platformy na zálohovanie a zabezpečenie využíva 24 % organizácií. Väčšina, a to 61 %, však stále kombinuje viacero neprepojených nástrojov. Práve prepojenie zálohovania, obnovy, ochrany pred ransomwarom či detekcie hrozieb môže byť podľa odborníkov kľúčové pri skrátení reakčného času na minimum.
Mastercard index kyberbezpečnosti odhalil rizikové správanie Slovákov
Rastie aj tlak na rýchlosť obnovy. Až 17 % firiem požaduje, aby ich systémy zaručili obnoviteľnosť dát nie starších ako jednu hodinu (RPO) a kompletnú obnovu do štyroch hodín (RTO). Takéto parametre už predstavujú štandardy blízke veľkým podnikom či prevádzkam, ktoré si nemôžu dovoliť takmer žiadny výpadok.