Firmy kladú vyšší dôraz na rýchlu obnovu dát, štandardom sa stalo pravidlo 3-2-1

Firmy si uvedomujú, že tradičné ukladané dáta už nestačia a implementujú nemenné zálohy či kompletné riešenia obnovy po havárii.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Candlestick chart and data of financial market.
Foto: www.gettyimages.com
Slovensko IT - Informačné technológie Ekonomika z lokality Slovensko

Spoločnosť Acronis, pôsobiaca v oblasti kybernetickej ochrany, zverejnila výsledky prieskumu medzi českými a slovenskými IT partnermi, ktoré ukazujú, že firmy kladú čoraz vyšší dôraz na rýchlu obnovu dát a odolnosť voči kybernetickým incidentom. Takmer polovica opýtaných firiem uviedla, že v prípade výpadku si nemôže dovoliť mať zálohu staršiu ako štyri hodiny a kritické systémy potrebujú obnoviť najneskôr do jedného dňa.

Zlaté pravidlo

Napriek tomu väčšina organizácií stále funguje s „poskladanými“ nástrojmi, teda kombináciou rôznych riešení od viacerých dodávateľov. To podľa Acronisu zvyšuje riziko zlyhaní a komplikuje splnenie prísnych časových požiadaviek. Jednou z hlavných tendencií je posilňovanie bezpečnosti okolo samotných záloh. Firmy si uvedomujú, že tradičné ukladané dáta už nestačia a čoraz viac implementujú nemenné zálohy či kompletné riešenia obnovy po havárii.

Zlaté pravidlo 3-2-1, ktoré odporúča mať tri kópie dát, dve na rôznych médiách a jednu mimo lokality, sa stalo prakticky štandardom. Prieskum ukazuje, že 44 % spoločností už používa túto stratégiu so zakomponovanou nemennosťou dát, ďalších 23 % v základnej podobe. Len 18 % firiem funguje bez formálne definovanej stratégie zálohovania.

Skrátenie reakčného času

Podobne komplexnejší prístup presadzuje aj oblasť kyberbezpečnosti. Integrované platformy na zálohovanie a zabezpečenie využíva 24 % organizácií. Väčšina, a to 61 %, však stále kombinuje viacero neprepojených nástrojov. Práve prepojenie zálohovania, obnovy, ochrany pred ransomwarom či detekcie hrozieb môže byť podľa odborníkov kľúčové pri skrátení reakčného času na minimum.

Rastie aj tlak na rýchlosť obnovy. Až 17 % firiem požaduje, aby ich systémy zaručili obnoviteľnosť dát nie starších ako jednu hodinu (RPO) a kompletnú obnovu do štyroch hodín (RTO). Takéto parametre už predstavujú štandardy blízke veľkým podnikom či prevádzkam, ktoré si nemôžu dovoliť takmer žiadny výpadok.

Firmy a inštitúcie: Acronis
Okruhy tém: Kyberbezpečnosť Kyberútoky Zálohovanie dát

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk