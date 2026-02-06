Európska únia vyzýva TikTok na zmenu „návykového“ dizajnu platformy

Európska únia vyzvala platformu TikTok, aby zmenila svoj „návykový dizajn“ po tom, čo zistila, že porušuje pravidlá bloku týkajúce sa digitálneho obsahu. V piatok to oznámila Európska komisia.
Predbežné vyšetrovanie ukázalo, že TikTok dostatočne nevyhodnotil, ako by mohli tieto návykové prvky negatívne ovplyvniť fyzickú a duševnú pohodu svojich používateľov, vrátane maloletých a zraniteľných dospelých.
Aby sa TikTok vyhol riziku vysokých pokút, musela táto čínska platforma implementovať rozsiahle zmeny, ktoré majú riešiť obavy týkajúce sa funkcií ako nekonečné rolovanie, automatické prehrávanie videí, push notifikácie a vysoko personalizovaný odporúčací systém.
Tento krok odráža snahu EÚ prísnejšie regulovať digitálne služby s cieľom chrániť používateľov pred potenciálnymi škodlivými vplyvmi digitálneho obsahu, najmä zraniteľné skupiny spoločnosti.
Európska komisia tiež zdôraznila, že prípad TikTok ilustruje širší záujem o transparentnosť a zodpovednosť platforiem v digitálnom priestore, čo je dôležité pre zabezpečenie bezpečného online prostredia pre všetkých európskych občanov.