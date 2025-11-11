Aplikácia, ktorá pomáha prestať s pornom, sa stala virálnym hitom: Zarába milióny a mení životy

Závislosť od pornografie sa stáva problémom, o ktorom odborníci hovoria čoraz otvorenejšie, no stále ostáva v spoločnosti veľmi tabuizovaná. Ide o tému, ktorú mnohí obchádzajú – či už pre hanbu, stigmu, alebo preto, že problém nepovažujú za skutočný. Ale čísla hovoria jasne: až jeden z troch mužov dnes zápasí so závislosťou na porne.
Nejde pritom len o neškodný zlozvyk, ale symptóm hlbšieho problému. Negatívne dopady dlhodobého sledovania pornografie sú pritom nespočetné. Môže viesť k narušeniu dopamínového systému, zníženej motivácii, úzkostiam, problémom v sexuálnom živote či ťažkostiam vo vzťahoch.
Stačí málo a váš digitálny život má v rukách niekto iný. Najčastejšou obeťou hekerov sú obyčajní ľudia, varuje odborníčka
V tomto priestore vznikla aplikácia QUITTR, ktorá sa pokúša ponúknuť praktickú pomoc ľuďom závislým na pornografii bez moralizovania. Stoja za ňou dvaja mladí tvorcovia, ktorí sa rozhodli nevstúpiť do sveta investorov, ale vybudovať niečo vlastnými silami. Namiesto toho, aby sa aplikácia tvárila ako hotové riešenie, buduje komunitu, podporný systém a učí ľudí uvedomiť si, že mám problém a snaha ho zmeniť je už polovica úspechu.
Namiesto zákazu pochopenie
Na rozdiel od klasických blokátorov obsahu, ktoré len znemožnia prístup k pornografii, QUITTR stavia na inom prístupe. Využíva behaviorálne techniky, poznatky zo psychológie a komunitnú podporu.
Čo všetko sa deje, kým vám umelá inteligencia odpíše na správu? AI míňa svetové zásoby vody - ROZHOVOR
Umožňuje sledovať tzv. „série dní bez porna“, vizualizovať pokrok, identifikovať momenty opakovania a nachádzať vzorce, ktoré vedú k relapsom. Aplikácia zároveň ponúka vzdelávaciu sekciu „Learn“, ktorá kombinuje odborné články, praktické rady a obsah zameraný na porozumenie vlastného správania.
Ako sa píše na webstránke projektu, „pornografia mení spôsob, akým váš mozog reaguje na odmenu, narúša schopnosť sústrediť sa a zabíja vašu motiváciu.“ Cieľom aplikácie nie je len odstrániť podnet, ale pomôcť používateľovi pochopiť, prečo sa k nemu opakovane vracia. „Nestačí len prestať. Musíš vedieť, prečo si začal,“ dodávajú vývojári.
Podporná sila komunity
QUITTR vsádza na komunitný rozmer. Používatelia môžu anonymne zdieľať svoje skúsenosti, písať o svojich každodenných úspechoch a zlyhaniach a získať spätnú väzbu od ľudí, ktorí si prechádzajú podobným procesom. QUITTR stavia na osobnom kontakte medzi používateľmi a jeho sila tkvie v podpornej komunite: „My nie sme váš terapeut. Ale sme vaša opora. Každý deň, keď to potrebujete.“
Aplikácia má podľa údajov vývojárov viac než 900-tisíc používateľov. 78 percent z nich uviedlo, že s jej pomocou prestali s pornom, 97 percent zaznamenalo zlepšenie kvality života. Hoci ide o čísla z vlastných prieskumov, svedčia o tom, že aplikácia má v komunite reálny dosah.
Závislosť na pornografii je závažný problém
Významný výskum z roku 2014, ktorý realizoval tím neurovedkyne Dr. Valerie Voon na University of Cambridge, ukázal, že ľudia so silným návykovým správaním spojeným s pornografiou reagujú na sexuálne podnety rovnakým spôsobom ako závislí od drog. Skúmané osoby vykazovali zvýšenú aktivitu v mozgovom centre odmien, čo naznačuje, že pornografia môže u niektorých ľudí spúšťať rovnaké neurologické mechanizmy ako závislosť od kokaínu. Štúdia bola jednou z prvých, ktorá túto podobnosť vedecky potvrdila.
Slovensko sa zaviazalo chrániť deti na internete, no varuje pred zásahmi do súkromia
Ďalšia významná štúdia platformy NoFap z roku 2016 s viac než 75-tisíc ľuďmi potvrdila, že pravidelné sledovanie porna je často spojené s poklesom motivácie, zhoršenou koncentráciou a nižšou angažovanosťou v spoločenskom živote. Naopak, používatelia, ktorí sa pokúsili o dlhšiu abstinenciu (napríklad 30 dní a viac), zaznamenali subjektívne zlepšenie energie, libida a celkovej mentálnej jasnosti. Ide o jednu z najväčších komunitných databáz skúseností ľudí, ktorí aktívne riešia problém s nadmerným sledovaním porna.
Pornografia teda právom patrí medzi najväčšie nástrahy digitálneho sveta a neškodí len dospelým, ale aj deťom. Ukázalo sa, že priemerný vek, kedy sa deti prvýkrát stretnú s pornografickým obsahom je 11 až12 rokov a tento vek každým rokom klesá. Vďaka smartfónom sa deti dostávajú k obsahu, na ktorý nie sú psychicky ani emocionálne pripravené. Odborníci varujú, že včasné vystavenie pornu môže ovplyvniť vývoj sexuality, vzťahov, ale aj sebahodnotenie a vnímanie súhlasu. Najväčším rizikom je nedostatok informácií a hanba sa o tejto téme rozprávať.