Amazon ohlásil druhé najväčšie prepúšťanie vo svojej histórii, o prácu prídu tisíce ľudí

Americký online predajca Amazon plánuje v nasledujúcich niekoľkých týždňoch zrušiť ďalších deväťtisíc pracovných miest. V pondelok o tom v správe pre zamestnancov informoval výkonný riaditeľ spoločnosti Andy Jassy.

Malo by to byť druhé najväčšie prepúšťanie v histórii spoločnosti, ktoré sa pridá k 18-tisíc zamestnancom, ktorých prepustenie technologický gigant oznámil v januári. Počas pandémie sa pritom počet zamestnancov spoločnosti zdvojnásobil.

Budú prijímať aj nových

Podľa Jassyho viedla k rozhodnutiu o ďalšom znížení počtu pracovných miest druhá fáza ročného plánovacieho procesu spoločnosti, ktorú ukončili tento mesiac. Zároveň však uviedol, že spoločnosť Amazon bude stále prijímať zamestnancov v niektorých strategických oblastiach.

V pondelok oznámené znižovanie počtu pracovných miest zasiahne ziskové oblasti spoločnosti vrátane jej jednotky cloud computingu AWS a rozvíjajúcej sa reklamnej činnosti. Prepúšťanie sa dotkne aj hernej platformy Twitch, ktorú Amazon vlastní, ako aj organizácií PXT, ktoré sa zaoberajú ľudskými zdrojmi a ďalšími funkciami.

Po pandémii sa dopyt zmiernil

Podobne ako ďalšie technologické spoločnosti, vrátane materskej firmy Facebooku Meta a materskej firmy Googlu Alphabet, aj Amazon počas pandémie zintenzívnil prijímanie zamestnancov, aby uspokojil požiadavky ľudí, ktorí viac nakupovali online.

Počet zamestnancov spoločnosti Amazon v skladoch a kanceláriách sa za približne dva roky zdvojnásobil na viac ako 1,6 milióna ľudí. Keď sa pandémia zmiernila, dopyt sa však spomalil. Spoločnosť vlani začala pozastavovať alebo rušiť plány na rozširovanie skladov.

Obavy z recesie

V súvislosti s rastúcimi obavami z možnej recesie Amazon v uplynulých mesiacoch zatvoril dcérsku spoločnosť, ktorá takmer 30 rokov predávala látky, a okrem iných krokov zameraných na znižovanie nákladov tiež zrušil hybridnú virtuálnu službu domácej starostlivosti Amazon Care.

Jassy v pondelok uviedol, že vzhľadom na neistú ekonomiku a „neistotu, ktorá je v blízkej budúcnosti“, sa spoločnosť rozhodla zefektívniť svoju činnosť.

Tímy, ktorých sa dotkne najnovšie kolo prepúšťania, podľa neho ešte neurobili konečné rozhodnutia o tom, ktoré pozície zrušia. Spoločnosť to plánuje uzavrieť do polovice až konca apríla a následne to oznámiť dotknutým zamestnancom.