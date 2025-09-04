Žiaci zrušenej strednej odbornej školy v Trnave môžu študovať ďalej, kraj našiel riešenie

Všetci žiaci zo zrušenej Súkromnej strednej odbornej školy Gos-SK v Trnave môžu pokračovať v štúdiu v školách, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Väčšinu z nich prijala Stredná odborná škola obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave, len pár stoviek metrov od ich pôvodnej školy.
Pre žiakov odboru hotelová akadémia kraj pripravil možnosť pokračovať v štúdiu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante. Aby cesta študentov za vzdelaním bola jednoduchšia, župa od začiatku nového školského roka zabezpečila školský autobus z Trnavy. Ten jazdí počas dní školského vyučovania z autobusovej stanice v krajskom meste až na zastávku v tesnej blízkosti školy v Galante.
„Pre každého študenta sme hľadali individuálne riešenie, aby mohol nadviazať na doterajšie štúdium. Urobili sme všetko preto, aby bol prechod študentov medzi školami čo najplynulejší. Našou snahou bolo zabezpečiť kontinuitu vzdelávania a dať rodičom istotu, že ich deti môžu dokončiť vzdelávanie, ktoré si vybrali,“ povedal riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Stanislav Pravda.
Aj keď problém so školou vznikol v súkromnom sektore, vedenie TTSK podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča považovalo za nevyhnutné nájsť také riešenie, by mladí ľudia mohli nerušene dokončiť štúdium.
Súkromná stredná odborná škola Gos-SK v Trnave vychovávala celé roky kuchárov, čašníkov či kaderníčky. Mala aj ďalšie učebné a študijné odbory. Po skončení tohto školského roku bola vyradená zo siete škôl a definitívne tak skončila. O vyradenie požiadalo vedenie školy, keď jej mesto nepredĺžilo výpožičku pozemkov. Zriaďovateľ školy vlastnil len budovy, pozemky v areáli patria mestu.
Proti rušeniu školy s dlhoročnou tradíciou minulý rok protestovali rodičia žiakov aj samotní žiaci, ale nepomohli si. Mesto Trnava sa s vlastníkom budov súkromnej strednej školy na Ulici Ferka Urbánka dohodlo na ich odkúpení za 1,5 milióna eur. V budúcnosti chce v tejto lokalite v blízkosti autobusovej aj železničnej stanice stavať byty.