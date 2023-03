Zástupcovia škôl odmietajú zvýšenie počtu povinných hodín telesnej výchovy, voči návrhu majú viacero výhrad

Zástupcovia štátnych aj neštátnych základných škôl v súčasnosti odmietajú zavedenie povinných troch hodín telesnej výchovy. V aktuálnej situácii ho považujú za nepremyslené a nesystémové riešenie, ktoré by väčšina riaditeľov nedokázala zabezpečiť.

Odmietavé stanovisko zverejnilo päť organizácií, a to Asociácia evanjelických škôl Slovenska, Asociácia súkromných škôl Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Združenie základných škôl Slovenska a Zväz školských asociácií a združení SR. Informovali o tom v tlačovej správe.

Od povereného ministra školstva Jána Horeckého požadujú, aby takého unáhlené a nepremyslené riešenie odmietol a k téme zaujal systémový prístup.

Úlohu by reálne nedokázali splniť

Na sklonku tohtoročného januára adresovali poverenému ministrovi Horeckému stanovisko, v ktorom uviedli, že zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy by postavilo mnoho riaditeľov i zriaďovateľov do pozície vazalov úlohy, ktorú by reálne nedokázali splniť. Pripustili však i potrebu zvýšenia pohybovej aktivity s cieľom zlepšiť fyzické i psychické zdravie detí.

Organizácie tiež upozornili, že už v súčasnosti môžu školy vyučovať na prvom stupni tri hodiny telesnej výchovy, čo mnohé školy v zmysle svojho zamerania aj využívajú.

Obávajú sa vážnych dôsledkov

„Realizáciu zámeru navýšenia hodín TSV bez komplexného systémového riešenia a bez potrebných východiskových analýz zhodnocujúcich široké dopady uvažovaného zámeru považujeme za škodlivý, jednostranný a nekoncepčný krok s predpokladanými vážnymi dôsledkami pre školskú prax,“ píšu organizácie.

Medzi tieto dôsledky radia napríklad negatívny zásah do tvorby rámcového učebného plánu aj filozofie tvorby školských vzdelávacích programov, nepripravenosť škôl z personálneho hľadiska, nedostatočné priestorové podmienky pre plošné zvýšenie počtu hodín telocviku, a tiež nesystémovosť riešenie problému s nedostatkom pohybu u mládeže.