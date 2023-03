Poslanci chcú zvýšiť počet hodín povinnej telesnej výchovy na základných a stredných školách

Poslanci Národnej rady (NR) SR chcú zaviesť vyšší počet hodín povinnej telesnej a športovej výchovy na školách. Ak by návrh skupiny poslancov prešiel, od septembra 2023 by žiaci základných škôl mohli mať prinajmenšom tri hodiny telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci dve.

Návrh dáva školám priestor na to, aby využili voliteľné hodiny na výučbu telesnej a športovej výchovy aj nad rámec stanoveného rozsahu, no tri hodiny týždenne na základnej škole a dve na strednej by mali byť povinné. Výnimku by mali mať základné školy, ktoré majú menej než päť tried. Je u nich totiž vyššia šanca, že nedisponujú telocvičňou.

Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú do parlamentu predložilo poslanci Peter Cseh, Lucia Drábiková, Martin Fecko, Petra Hajšelová, Eva Horváthová, Igor Kašper, Monika Kozelová, Karol Kučera, Milan Kuriak, Jana Majorová Garstková, Peter Pollák ml., Jozef Pročko, Miloš Svrček a Peter Vons.

Úloha telesnej a športovej výchovy

Návrh má zacieľ naplniť Rezolúciu Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzvala všetky členské štáty Európskej únie k povinnému zavedeniu telesnej a športovej výchovy na základných i stredných školách, pričom na tento premet by mali byť vyčlenené minimálne tri hodiny týždenne.

Návrh tiež napĺňa cieľ Koncepcie športu 2022 – 2026, ktorú minulý rok schválila vláda. Koncepcia deklarovala skvalitnenie telesnej výchovy, pričom sa mal zvýšiť rozsah pohybu žiakov, a tiež by sa mal navyšovať čas, ktorý žiaci trávia na hodinách telocviku tak, aby sa dosiahla jedna hodina pohybu denne.

„Úlohou telesnej a športovej výchovy je prispievať k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, brannej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu, rozvíjať pohybovú gramotnosť a osobnosť ako celok po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej a morálnej,“ uvádza sa v návrhu.

Absencia školskej športovej infraštruktúry

Predkladatelia poukázali na to, že pre 30 percent detí predstavuje telesná výchova jediný fyzický pohyb, ďalších 40 percent sa športu a fyzickým aktivitám venuje len príležitostne. Argumentujú napríklad aj stanoviskom rezortu zdravotníctva, ktoré podporilo navýšenie časovej dotácie na daný predmet, poukazujúc pri tom na zdravotné riziká nedostatku pohybovej aktivity.

Navrhovatelia tiež uviedli, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dosiaľ nepristúpilo k navýšeniu časovej dotácie predmetu tesnej a športovej výchovy. Ako častý argument nenavýšenia dotácie je často uvádzaná absencia školskej športovej infraštruktúry, podľa ktorej približne 40 percent škôl nedisponuje telocvičnou.

Podľa predkladateľov je ale štatistika skreslená školami s malým počtom žiakov a situácia je pozitívnejšia. Prístup k telocvični by podľa nich malo mať 85 percent žiakov na základných školách.