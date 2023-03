Minister Horecký podľa Gröhlinga hazarduje so školstvom a ohrozuje peniaze z plánu obnovy (video)

Bývalý minister školstva a poslanec parlamentu Branislav Gröhling (SaS) opakovane novelu školského zákona kritizoval a poukazoval na možnosti zlepšenia, avšak minister školstva Ján Horecký s ním nerokoval.

Segregovanie detí so špeciálnymi potrebami

Horecký podľa Gröhlinga pochopil, že zákon neprejde a namiesto toho, aby ho prišiel predložiť, tak si urobil v parlamente tlačovú besedu.

Zákon podľa neho hovorí o segregovaní detí so špeciálnymi potrebami, o ich vyčleňovaní do špeciálnych škôl, o nevymožiteľnosti pomoci pre deti i degradácií špeciálnych pedagógov. Gröhling to uviedol na tlačovej besede.

Kritika novely od odborníkov a inštitúcií

Novelu školského zákona podľa Gröhlinga spolu s ním kritizovali viacerí odborníci a inštitúcie. „Minister školstva absolútne rezignoval na školský zákon a neprišiel dnes do parlamentu,“ vraví Gröhling.

Považuje to za hazard s prostriedkami pre školstvo i s plánom obnovy. Zdôraznil, že aj keby bol zákon prijatý, nesplnil by podmienky plánu obnovy. Je toho názoru, že novela školského zákona by mala byť stiahnutá z rokovania NR SR, prepracovaná a predložená na ďalšiu schôdzu. O návrhu s nimi dosiaľ nik nerokoval, hoci minister dáva ponuku na rokovania. Podľa jeho predchodcu je to neskoro.

Gröhling nerozumie, na čo ministerstvo čakalo, keď prinášalo na túto schôdzu návrh zákona, keďže ministerstvo ešte za jeho vedenia predložilo návrh do medzirezortného pripomienkového konania a novému vedeniu stačilo zapracovať pripomienky a na jeseň ho predložiť ho do parlamentu.