V obci Boleráz odštartovali projekt modernizácie základnej školy. Pribudnú nové triedy, zateplenie a ihrisko - VIDEO

Obec získala na tieto aktivity finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Starosta obce Boleráz David Matula (vľavo) spolu so zástupcami dodávateľov poklepaním základného kameňa odštartovali veľkú modernizáciu základnej školy. Foto: SITA/Pavol Machovič
V obci Boleráz dnes poklepaním základného kameňa odštartovali projekt nadstavby základnej školy, jej zateplenia a vybudovania multifunkčného ihriska. Po dokončení modernizácie bude mať škola výrazne lepšie podmienky na vzdelávanie detí.

Obec získala na tieto aktivity prostredníctvom ministerstva investícií a regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur. Cena z verejného obstarávania je vyše 1,3 milióna eur, spolufinancovanie obce je 8 percent.

Tri samostatné projekty

„Ide o kumulovaný projekt, ktorý vďaka dobrej práci technického sekretariátu Trnavského samosprávneho kraja spája tri pôvodne samostatné projekty. Ide o nadstavbu nad novšou časťou budovy školy, kde vznikne päť veľkých tried, ďalej o zateplenie celej budovy školy, čo prinesie energetické úspory, okrem toho pri škole vznikne aj multifunkčné ihrisko,“ vysvetlil starosta obce David Matula.

Škola má v súčasnosti žiakov dvoch tried na elokovanom pracovisku mimo hlavnej budovy, čo podľa starostu nie je ideálne. Základná škola má podľa jej riaditeľa Michala Šarvaica v súčasnosti zhruba 250 žiakov.

Zvýšenie kapacity škôl

Multifunkčné ihrisko bude hotové už na jar, na nadstavbu a zateplenie má stavebná firma CS z Trnavy 12 mesiacov. Starosta Matula je presvedčený, že ak by nenastali komplikácie, žiaci by sa mohli do nových tried sťahovať ešte v tomto roku. Obec na všetkých projektoch, ktoré boli napokon spojené do jedného, pracovala od roku 2023.

Boleráz nie je jedinou obcou v okrese Trnava, ktorá potrebovala zvýšiť kapacitu základnej školy. Nové triedy už pribudli v prístavbách alebo nadstavbách napríklad v Špačinciach, v septembri minulého roku vo Voderadoch, nové triedy majú aj v Cíferi či Bohdanovciach nad Trnavou.

