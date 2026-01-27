V obci Boleráz odštartovali projekt modernizácie základnej školy. Pribudnú nové triedy, zateplenie a ihrisko - VIDEO

V obci Boleráz dnes poklepaním základného kameňa odštartovali projekt nadstavby základnej školy, jej zateplenia a vybudovania multifunkčného ihriska. Po dokončení modernizácie bude mať škola výrazne lepšie podmienky na vzdelávanie detí.
Obec získala na tieto aktivity prostredníctvom ministerstva investícií a regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur. Cena z verejného obstarávania je vyše 1,3 milióna eur, spolufinancovanie obce je 8 percent.
Tri samostatné projekty
„Ide o kumulovaný projekt, ktorý vďaka dobrej práci technického sekretariátu Trnavského samosprávneho kraja spája tri pôvodne samostatné projekty. Ide o nadstavbu nad novšou časťou budovy školy, kde vznikne päť veľkých tried, ďalej o zateplenie celej budovy školy, čo prinesie energetické úspory, okrem toho pri škole vznikne aj multifunkčné ihrisko,“ vysvetlil starosta obce David Matula.
Škola má v súčasnosti žiakov dvoch tried na elokovanom pracovisku mimo hlavnej budovy, čo podľa starostu nie je ideálne. Základná škola má podľa jej riaditeľa Michala Šarvaica v súčasnosti zhruba 250 žiakov.
Zvýšenie kapacity škôl
Multifunkčné ihrisko bude hotové už na jar, na nadstavbu a zateplenie má stavebná firma CS z Trnavy 12 mesiacov. Starosta Matula je presvedčený, že ak by nenastali komplikácie, žiaci by sa mohli do nových tried sťahovať ešte v tomto roku. Obec na všetkých projektoch, ktoré boli napokon spojené do jedného, pracovala od roku 2023.
Boleráz nie je jedinou obcou v okrese Trnava, ktorá potrebovala zvýšiť kapacitu základnej školy. Nové triedy už pribudli v prístavbách alebo nadstavbách napríklad v Špačinciach, v septembri minulého roku vo Voderadoch, nové triedy majú aj v Cíferi či Bohdanovciach nad Trnavou.