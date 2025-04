Zanedbaná škôlka v Petržalke sa zmení na modernú strednú školu, areál privíta 240 žiakov

Zanedbaná a chátrajúca budova bývalej materskej školy (MŠ) na Znievskej 26 v bratislavskej Petržalke sa dočká obnovy. Koncom januára podpísala mestská časť nájomnú zmluvu so Strednou odbornou školou Lýceum C. S. Lewisa, ktorá tu po rekonštrukcii vybuduje štvorročnú strednú odbornú školu. Ako informuje samospráva na svojom webe, areál privíta 240 žiakov a otvorený by mal byť v roku 2026.

Budovu bývalej MŠ na Znievskej opustili posledné deti pred takmer 15 rokmi a odvtedy sa nedarilo pre ňu nájsť zmysluplný účel. Lýceu C. S. Lewisa prenajala petržalská samospráva areál na tridsať rokov.

V zmluve sa uvádza, že do rekonštrukcie by mal nový nájomca investovať tri milióny eur. Budovu MŠ Znievska získala Petržalka do správy od hlavného mesta v roku 2021. Stavbu zakonzervovala a zrealizovala tu najnevyhnutnejšie úpravy.