Učitelia skritizovali Gröhlinga za status o 50-percentnom prepúšťaní a eurofondoch, vyjadrili aj obavy

Slovenská komora učiteľov (SKÚ) kritizuje bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga (Sloboda a Solidarita) za status na sociálnej sieti o asistentoch a eurofondoch. V statuse podľa nich uvádza nepresné až zavádzajúce informácie a čísla nedáva do kontextu.

Peniaze by pokrývali len štyri mesiace

Ako príklad uviedli, že Gröhling zdôraznil, že v budúcom roku by na asistentov malo byť vyčlenených len 39 miliónov eur zo štátneho rozpočtu z 200 miliónov eur z eurofondov, ktoré citoval.

Komora ale uvádza, že nízka suma je dôsledkom toho, že do konca augusta 2024 sa ešte počíta so zdrojmi z eurofondov. Prostriedky z rozpočtu by tak mali pokrývať len obdobie od septembra do decembra, čiže za štyri mesiace. Podľa SKÚ teda výška sumy dáva zmysel.

„Ostatné kalendárne roky sa ráta už s ročnými výdavkami vo výške 118 a 149 miliónov eur. Nie je teda pravda, že by sa plánovalo 50-percentné prepúšťanie. Nie je nám jasné, či ide zo strany pána exministra o zámerné zavádzanie, potreby pridávať k chaosu alebo nevedomosť. Všetky tri pôsobia nevkusne,“ píše SKÚ na sociálnej sieti.

Vyjadrila obavy, že zneisťovanie škôl bývalým ministrom by mohlo viesť riaditeľov škôl k opakovanému nezákonnému predlžovaniu zmlúv na dobu určitú, na ktoré komora pravidelne upozorňuje.

Zodpovednosť nesie aj exminister

Komora tiež uviedla, že z daného projektu POP 3 v novom programovom období nebudú podporovaní len asistenti, ale aj školské podporné tímy. S určitosťou by podľa nich mal pokryť viac ako obdobie jedného školského roka. Zároveň je očakávaný postupný presun financovania z eurofondov na štátny rozpočet.

SKÚ však pripomína dlhodobé podfinancovanie školstva i to, že platy pedagogických a odborných zamestnancov sú na Slovensku pod priemerom štátov OECD. Podporené opatrenia pre deti a podporené profesie sú podľa nich rovnako slabo financované, takisto ako normatív na dieťa. SKÚ v statuse upozornila aj na to, že za aktuálny stav, nielen tejto problematiky, je zodpovedný aj bývalý šéf rezortu školstva.

„Nastavenie rozpočtu na tri roky, udržateľnosť EÚ fondov, rozprávkový návrh augustovej novely bez vyrokovaného finančného krytia, dva roky po sebe takmer nulový nárast asistentov (najmenší v histórii školstva), rôzne pseudoreformy, ktorých zeleninu už dnes aj vidíme, sú výsledkom práve vládnutia tohto ministra. Jeho slabá sebareflexia je preto zarážajúca,“ napísala SKÚ.

Status o eurofondoch a prepúšťaní

Gröhling upozornil, že od septembra 2024 hrozí koniec polovice asistentov učiteľa na školách. Rezort školstva podľa neho plánuje minúť na asistentov všetky prostriedky z eurofondov v školskom roku 2023/2024.

Na sociálnej sieti tak reagoval na zámer ministerstva školstva, ktoré avizovalo plán spustiť od septembra tohto roka ďalší eurofondový plán na asistentov.

„Za jeden školský rok majú minúť všetky eurofondové peniaze na asistentov. Toto neznie zle, lenže ak sa minú eurofondy, na ďalšie roky ostáva len štátny rozpočet. A tam ministerstvo plánuje také nízke financovanie asistentov zo štátu, že v septembri 2024 zrejme polovica z nich skončí,“ varoval Gröhling. Riešenie vidí vo financovaní asistentov a podporných tímov zo štátneho rozpočtu.