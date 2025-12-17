Veľká Británia sa v roku 2027 opäť pripojí k programu Erasmus

Veľká Británia sa pripravuje na opätovné pripojenie k európskemu študentskému výmennému programu Erasmus, ktorý opustila na začiatku roka 2021 po brexite, informovali britské médiá v utorok večer. Podľa denníkov The Times a The Guardian by Londýn mohol túto správu oznámiť už v stredu ako súčasť tzv. „resetu“ vzťahov s Európskou úniou, ktorý presadzuje premiér Keir Starmer.
Podľa týchto zdrojov by britskí študenti mohli od januára 2027 začať opäť využívať program Erasmus. Británia sa do programu zapojila už od roku 1987, no po brexite z neho vystúpila, čo vyvolalo nespokojnosť medzi študentmi a akademickými inštitúciami.
Práca na návrate do programu bola oznámená ako súčasť dohody o pobrexitovom resetovaní vzťahov medzi Britániou a Bruselom, uzavretej na samite v máji tohto roka. The Guardian uviedol, že britskí študenti budú môcť opäť absolvovať nielen univerzitné študijné výmeny, ale aj odborné stáže v rámci programu Erasmus.
The Times informoval, že Európska únia ponúkla britskej vláde 30-percentnú zľavu na poplatky počas prvého roka členstva. Hovorca vlády však odmietol komentovať prebiehajúce rokovania.
Návrat do programu Erasmus bol rýchlo pozitívne prijatý britskými univerzitami a liberálnymi demokratmi, ktorí ho označili za „kľúčový prvý krok“ k bližšiemu vzťahu s EÚ. Európska únia zároveň prejavila záujem o širší program mobility pre mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorý by umožnil štúdium a prácu medzi Britániou a členskými štátmi EÚ.