Vašečkov návrh podľa SaS posunie školstvo do stredoveku, zamedzil by aj výučbu sexuálnej výchovy

Návrh poslanca Richarda Vašečku (OĽaNO a priatelia) posunie školstvo do stredoveku. Tvrdí to Rada pre budúcnosť školstva strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Návrh, na základe ktorého by škola mala učiť v zhode s presvedčením a filozofiou rodiča môže podľa liberálov viesť k popieraniu faktov a vedy v školách, ale i k obmedzeniu sexuálnej výchovy. SaS to uviedla v tlačovej správe. Poslanci SaS nebudú v parlamente hlasovať za tento zákon.

Vierovyznanie a filozofické presvedčenia

„Škola má učiť vedu a fakty. Nie je tu na to, aby učila podľa osobnej filozofie či náboženstva rodiča. Čo nastane, ak rodič verí, že Zem je plochá? Ako sa má škola prispôsobiť takejto požiadavke? A aké škody napáchajú OĽaNO a Sme rodina na deťoch, ak im znemožnia vzdelávať sa?“ pýta sa poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling.

Podotkol tiež, že v prípade, ak budú v triede deti, ktorých rodičia majú rozličné vierovyznania a filozofické presvedčenia, nebude možné učiť v zhode s každým z nich, a niekto zo žiakov tak bude vždy ukrátený o toto vzdelanie.

Rada tiež upozornila, že takýto zákon je ľahko zneužiteľný. „Podľa tohto zákona by sa rodičia mohli hromadne dožadovať, aby škola učila v zhode s množstvom náboženstiev a filozofií. Ak to škola nesplní, porušila by práva rodiča a žiaka,“ vysvetľuje Gröhling a kladie otázku, či potom rodičia zažalujú školu.

Vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy

Predmetná legislatíva by tiež umožnila rodičom odmietnuť vzdelávanie ich dieťaťa v oblasti sexuálnej výchovy. „Tieto témy sa v školstve preberajú už roky v rámci rôznych predmetov. Na prvom stupni sa učí napríklad vývin dieťaťa. Na druhom reprodukčný systém človeka. Žiak takto príde o dôležité informácie potrebné pre jeho vzdelanie a budúcnosť,“ vraví Gröhling.

Rada pre budúcnosť školstva strany SaS poukázala aj na to, že podľa medzinárodných výskumov a štúdií prináša vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy viacero benefitov. Ide napríklad o vyšší vek prvých sexuálnych skúseností, ale i nižší počet pohlavných chorôb a nechcených tehotenstiev u tínedžerov.

„V snahe škandalizovať bežnú súčasť vzdelávania dosiahnu poslanci OĽaNO a Sme rodina iba to, že u mladých ľudí narastie výskyt nechcených tehotenstiev a pohlavných ochorení. To bude jediný výsledok úsilia konzervatívnych poslancov,“ uzavrel Gröhling.