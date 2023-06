Školy potrebujú aj kvalitné učebnice nielen pedagógov, tvrdí Gröhling a obracia sa na ministra financií

Poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling (Saska) apeluje na ministra financií, aby sa pokúsil zaistiť pre školstvo ďalšie prostriedky na učebnice.

Kým v minulom roku školy dostali na učebnice, vrátane prostriedkov z Plánu obnovy, 18 miliónov eur, tento rok ide ani nie o tretinu tejto sumy. Na žiaka im tak vychádza suma 7,50 eura, čo je podľa Gröhlinga naozaj málo.

Pomohlo by aj desať miliónov eur

Bývalý minister školstva je toho názoru, že školy potrebujú aj kvalitné učebnice nielen pedagógov. Myslí si, že školám by pomohlo aj 10 miliónov eur, hoci ani tak by príspevok nedosiahol minuloročnú výšku. Uviedol to v tlačovej správe.

Gröhling upozornil, že rodičom sa v minulom roku zvýšili nielen náklady na potraviny, ale napríklad aj poplatky v jedálňach či materských školách, čo vysvetľuje prijatím prorodinného balíčka, ktorý pripravil samosprávy o časť prostriedkov, čo sa usilujú vykompenzovať zvyšovaním poplatkov.

Rozpočet podľa Matoviča a Horeckého

„Rozumieme, že súčasní ministri školstva a financií za toto nemôžu. Na tejto podobe rozpočtu sa dohodli exministri financií a školstva Igor Matovič a Ján Horecký. Rozpočet schválili s touto výškou príspevku na učebnice, ktorá je, žiaľ, nízka. Bez ohľadu na to máme školy, rodičov a žiakov v náročnej situácii, ktorí potrebujú pomoc. Rodičom rastie množstvo výdavkov a nemali by suplovať štát ešte aj pri kúpe učebníc,“ vraví bývalý šéf rezortu školstva.

Gröhling dúfa, že sa súčasní ministri školstva a financií dohodnú na riešení pre školy.